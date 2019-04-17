Камчы Кольбаеву пожаловались на Чынгыза Жумагулова?

В соцсетях появилось видеообращение заключенного по имени Дастан, который пожаловался на условия в столичной колонии №47. В частности, что некий Чынгыз, который сидел вместе с ним, принуждал его и других к чтению "намаза". В противном случае сильно избивал.

Свое обращение Дастан адресовал к какому-то "бате", но вряд ли речь идет о родном отце, так как в начале своего видеообращения мужчина представился по имени. В соцсетях предположили, что заключенный обращается к кримавторитету Камчы Кольбаеву.

"Я когда попал в больничку (колония №47, - прим. ред.), то тут Чынгыз байке начал спрашивать меня, почему я не читаю "намаз". Потом он избил меня ногами, а во второй раз каталкой. Я понять не могу, что происходит, и что за жизнь пошла. Поэтому обращаюсь к вам. Здесь не только я пострадал, очень многие были избиты", - сказал Дастан.

Стоит отметить, что СМИ не раз писали, что некоторые набожные кримавторитеты в колониях принуждают заключенных к чтению намаза и другим религиозным порядкам. Кто этот некий Чынгыз, узнать нет возможности, но из кримавторитетов с таким именем, которые недавно сидели в колонии № 47, можно назвать только Чынгыза Жумагулова.

Напомним, Чынгыз Жумагулов по кличке "Дөө" недавно был задержан по подозрению в избиении двух мужчин, приведшему к их смерти.

Чынгыз Жумгулов является активным членом преступной группировки Камчы Кольбаева. В 2016 году его задержали по подозрению в покушении на убийство. По версии следствия, сидя в машине, на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датка, он выстрелил в человека и скрылся.

В январе 2017 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, но вторая инстанция смягчила наказание до 13 лет. Верховный суд вновь сократил срок – до 7 лет лишения свободы. Но уже в начале 2018 года Жумагулов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.