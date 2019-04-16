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Члены политсовета СДПК пойдут на митинг в поддержку Текебаева

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- Бакыт Стамов
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Члены политсовета СДПК Адиль Турдукулов и Мирбек Айтикеев намерены принять участие на предстоящем митинге "Ата Мекена" в поддержку Омурбека Текебеева и Садыра Жапарова, который пройдет 23 апреля на Старой площади Бишкека. Об этом редакции VB.KG сообщил сам гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, это не было решением СДПК.

- Я буду участвовать там не от имени партии, а как гражданское лицо. Это было мое собственное решение, так как считаю, что это политически мотивированное дело. Мы требуем немедленного освобождения Омурбека Текебаева, Садыра Жапарова и Дуйшонкула Чотонова, которые безусловно являются политическими узниками и страдают за свои убеждения, - поделился своим мнением Турдукулов.

Как стало известно со слов официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, другие члены политсовета СДПК, в отличие от вышеназванных лиц, не планируют принять участие в предстоящем мероприятии.

- Вы же знаете, что Адиль Турдукулов как гражданский активист и раньше выступал в поддержку Омурбека Текебаева. Это его гражданская позиция, - сказала она VB.KG.

Отметим, как сообщил ранее VB.KG лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов, партия получила разрешение на проведение митинга 23 апреля в поддержку Омурбека Текебаева, Садыра Жапарова и Дуйшонкула Чотонова, который пройдет на старой площади Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/377885
Теги:
Адиль Турдукулов, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, митинг, Бишкек, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, мэрия, СДПК
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Комментарии
Финик
16.04.2019, 16:18

А,что за воров митинговать? Воры должны сидеть в тюрьме.Или хорошо платить будут за эту показаху-заказуху?

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