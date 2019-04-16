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Какие громкие дела сейчас расследует Генпрокуратура?

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- Оксана Гут
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Сегодня, 16 апреля, парламентский Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заслушал и принял к сведению отчет Генеральной прокуратуры КР за 2018 год.

Информацию представил сам глава надзорного органа Откурбек Джамшитов. Вопросов у депутатов профильного комитета было много, в частности их волновала судьба резонансных уголовных дел, возбужденных в 2017-2018 годы.

Реконструкция Исторического музея

Как сообщил генеральный прокурор КР, уголовные дела по завышению стоимости реконструкции Исторического музея и строительства ипподрома в Чолпон-Ате для Всемирных игр кочевников объединены в одно производство. Обвинения по статье 303 УК КР были предъявлены шестерым бывшим чиновникам: Сапару Исакову, Алмазу Абдыкарову, Улукбеку Матисакову, Мире Карыбаевой, Шайбеку Атамбекову, Айдарбеку Мендееву.

Общий ущерб, причиненный государству, составил 247 млн сомов. А именно по музею – 101,6 млн сомов, по ипподрому – 145,9 млн сомов.

"Белизгейт"

Лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов пожаловался на то, что официальные органы не дают никакой информации о возможной фальсификации документов из Белиза по акциям компании "MegaCom" (на основании которых был осужден Омурбек Текебаев).

- Они ссылаются на гриф секретности. Но это абсурд! Всей стране был показан фейковый документ, президента и парламент запутали. Нужно дать этому шоу хотя бы моральную оценку. "Белизгейт" должен стать уроком для всех, что использовать власть для нейтрализации политических оппонентов недопустимо, - возмутился Шыкмаматов.

Откурбек Джамшитов смог лишь ответить, что гриф "секретно" на дело по акциям "MegaCom" наложил ГКНБ.

Авиакатастрофа в Дача-Су

Дело по факту авиакатастрофы 16 января 2017 года в поселке Дача-Су, в которой погибли 39 человек, возобновлено.

- В настоящее время идет следствие. Когда появятся результаты - будет дана подробная информация, - поведал генпрокурор.

Убийство прокурора

Депутаты поинтересовались ходом следствия и по уголовному делу об убийстве прокурора Баткенской области. Оно, как выяснилось, еще не завершено.

Коррупционный рейтинг

По итогам рассмотрения поступивших в Генеральную прокуратуру заявлений ведомство составило список самых коррумпированных министерств Кыргызстана.

Возглавляет его Министерство внутренних дел, далее идет Министерство транспорта и дорог; Министерство здравоохранения; Министерство образования и науки; Государственная налоговая служба; Государственный комитет обороны; Госэкотехинспекция.

Наименее подвержены коррупционным проявлениям - Министерства юстиции, экономики и финансов.

Статистика

Глава Генпрокуратуры Откурбек Джамшитов также сообщил, что в 2018 году было выявлено 38971 нарушение законов, на устранение которых внесено 14 020 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 9948 лиц, возбуждено 962 уголовных дела коррупционной направленности.

И еще одна цифра: В тюрьмах России, Казахстана, Таджикистана, Китая, Германии и Турции находятся 1 тысяча 782 гражданина Кыргызстана.

Ежегодный отчет Генерального прокурора КР теперь осталось заслушать на заседании Жогорку Кенеша. Этот вопрос стоит первым в повестке завтрашнего дня.


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URL: https://www.vb.kg/377894
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Мира Карыбаева, Омурбек Текебаев, Сапар Исаков, Генеральная прокуратура, коррупция, Откурбек Джамшитов, Белизгейт, уголовное дело
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