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SOS! Цементный завод в Бишкеке убивает экологию?

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- Екатерина Улитина
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В 20 метрах от жилых домов начало работать предприятие по производству цемента. Об этом VB.KG рассказали жители частного сектора рядом с территорией завода.

- Завод начал работать всего несколько дней назад. Раньше на этой территории были хозпостройки ОАО "Уста" и бомбоубежище. Теперь бомбоубежище засыпали песком, построили цех и запустили производство, которое работает круглосуточно и мешает жителям близлежащих домов не только дышать, но и отдыхать, - рассказала жительница Района Ирина Пузырева.

По ее словам, новое производство находится в "Газгородке", в промзоне, на пересечении улиц Ленской и Нарвская (недалеко перекрестка улицы Фучика и проспекта Жибек Жолу – VB.KG), через дорогу от производства расположены жилые дома бишкекчан. Жители жалуются, что опасаются не только из-за вредного производства вблизи их жилищ, но и из-за того, что по узкой улице, где гуляют дети, ездят бетономешалки.

- Сегодня ночью мы вызвали милицию. После того как сотрудники приехали, они прекратили погрузку, машины уехали, но работа продолжалась всю ночь, - жалуется жительница.

Сейчас люди, проживающие рядом с заводом, собирают подписи, чтобы обратиться в мэрию и урегулировать вопрос с производством цемента рядом с жилыми кварталами.

Отметим, жители не смогли назвать фирму против, которая якобы организовала бетонный завод и портит им жизнь. В мэрии, куда VB.KG обратилась за комментариями, пообещали установить возможного владельца предприятия и выяснить, действительно ли ведется опасное производство вблизи жилых районов.


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URL: https://www.vb.kg/377895
Теги:
дети, дороги, экология, Бишкек, Кыргызстан, Отдых, мэрия
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