Повышены требования для будущих нотариусов

Приказом Министерства юстиции КР №628 от 15 апреля 2019 года внесены изменения в Положение о Квалификационной комиссии при Министерстве юстиции КР по приему квалификационного экзамена у лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью, утвержденное приказом Министерства юстиции КР от 8 ноября 2017 года №242, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно изменений лица, претендующие на занятие частной нотариальной деятельностью, будут проходить три этапа квалификационного экзамена: компьютерное тестирование, практическое задание и собеседование. При этом, сохраняется требование к кандидатам по прохождению стажировки (не менее 6 месяцев) у государственного или частного нотариуса.

Данное решение принято в целях повышения качества уровня подбора лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью. Также повышение квалификационных требований для частных нотариусов было предусмотрено в Детализированном плане мероприятий по демонтажу системной коррупции в Министерстве юстиции КР.

Ранее лица, претендующие на занятие частной нотариальной деятельностью, проходили только компьютерное тестирование, что не в полной мере позволяло определить их профессиональный уровень.

Отмечается, что проект данного приказа был вынесен на общественное обсуждение в декабре 2018 года.