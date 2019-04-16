Меркель: Необходимо углублять экономические связи Кыргызстана и Германии

"Экономические связи между Кыргызстаном и Германией имеются, но их необходимо углублять", - заявила Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время своего заявления для прессы в рамках встречи с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Прежде всего Ангела Меркель выразила соболезнование в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

Обращаясь к Президенту Сооронбаю Жээнбекову она отметила, что он впервые с официальным визитом в качестве Президента прибыл в Германию, и с радостью приветствовала его.

"Я была в Кыргызстане в 2016 году и до сих пор помню, какая это красивая страна. Вы решаете свои проблемы - установление парламентской демократии, обращение с естественными природными ресурсами, преодоление геостратегических вызовов и многостороннее сотрудничество. Все эти темы объединяют нас", - сказала Ангела Меркель.

Она отметила, что Германия нацелена укреплять двухсторонние отношения в сфере молодежного обмена и образования.

"Между нашими странами уже имеется 25 партнеров в сфере образования. Более 500 студентов учится в Германии, и в вашей делегации сегодня есть представители немецкого меньшинства. Они выступают в качестве моста, которые соединяют наши страны. На сегодня в Кыргызстане живет еще 8 тысяч немцев", - отметила она.

Ангела Меркель подчеркнула, что вчерашний экономический форум в Мюнхене стал хорошим стартом для улучшения экономического сотрудничества.

"Вы хорошо представили Кыргызстан и сферы вашего развития. С большим уважением отношусь к задачам по региональному укреплению страны. Особенно в сфере водопользования и климата. В рамках фонда по спасению Арала мы будем совместно решать эти проблемы. Евросоюз сейчас разрабатывает новую стратегию по Центральной Азии и в этом контексте мы хотим услышать ваши ожидания по отношению к ЕС", - резюмировала Федеральный канцлер Ангела Меркель.

В свою очередь президент Сооронбай Жээнбеков также сегодня сделал заявление для прессы, в котором выразил благодарность Ангеле Меркель за приглашение посетить Германию с официальным визитом.

"Сегодня мы планируем обсудить актуальные вопросы сотрудничества между нашими странами и наметить планы на будущее. За последние годы наблюдается значительная активизация политических контактов на высоком и высшем уровнях. Этому способствовал официальный визит Федерального канцлера Ангелы Меркель в Кыргызскую Республику в 2016 году", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что сегодня также состоялись важные политические встречи с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, с которым проведены содержательные и продуктивные переговоры.

"Они охватили все сферы двустороннего взаимодействия и прошли в духе взаимного доверия и понимания. Вчера в городе Мюнхен состоялись мои встречи с руководством Баварии. Я выступил в Фонде имени Ханса Зайделя, подробно рассказал о развитии Кыргызстана. Мы провели кыргызско-германский бизнес-форум с участием представителей бизнес среды двух стран. Установлены контакты, направленные на активизацию экономических отношений. Подписано более 10 документов между правительствами и ведомствами двух стран . Ряд договоров и меморандумов между нашими бизнесменами. Общая сумма составляет более 1 миллиарда евро", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, перспективными направлениями сотрудничества между Кыргызстаном и Германией являются торгово-экономическая сфера, гидроэнергетика, промышленность, вопросы развития зеленой экономики, сельское хозяйство и туризм. Для Кыргызстана актуально привлечение германских инвестиций, создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса и сотрудничество в сельском хозяйстве.

"Сегодня Кыргызстан находится на пути активных общественно-политических и социально-экономических преобразований. Наша основная цель - построение экономически развитого правового государства с парламентской демократией. В целом, мы выражаем удовлетворение уровнем развития кыргызско-германских отношений. Считаем важным продолжить нынешний темп сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономических отношений с ФРГ", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что активизация кыргызско-германского межпарламентского сотрудничества, дальнейшее тесное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и в области образования и науки имеет важное значение

"Уверен, что, это направление станет хорошей инвестицией в будущее Кыргызстана. Разумеется, в повестке дня стоят вопросы о сотрудничестве Кыргызстана с Европейским Союзом. Ожидается принятие в 2019 году новой Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии. Планируется заключение нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Кыргызстана с Евросоюзом. Выражаю благодарность германской стороне за предоставленное гостеприимство. Уверен, что дальнейшее тесное сотрудничество Кыргызской Респу блики с Федеративной Республикой Германия будет крепнуть и поступательно развиваться", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.