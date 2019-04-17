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К поискам 5-летнего Барсбека подключились спасатели Казахстана

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- Оксана Гут
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Поиски 5-летнего Барсбека, упавшего 11 апреля в канал Ат-Башы в селе Константиновка Аламудунского района, продолжаются. Сегодня будут задействованы 115 спасателей. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Зона поиска ребенка от места падения до села Камышановка Сокулукского района Чуйской области вплоть до границы с Казахстаном, по руслу реки Чу более 80 км.

- Канал Ат-Башы, куда ребенок упал, прочесали – его там нет. Там течение сильное. Далее канал переходит в реку Чу, куда, скорее всего, и унесло мальчика. А там поток бурный, еще сильнее течение, - отметили в МЧС КР.

В ведомстве уверены, что Барсбек утонул, так как об этом заявили очевидцы – взрослые люди. Сам ребенок, как выяснилось, играл возле канала и в какой-то момент слишком приблизился к нему и упал.

Накануне в поисковых работах были задействованы 134 спасателя МЧС КР. Также в рамках взаимодействия привлечены спасатели Жамбульской области Республики Казахстан. В поисках участвуют и родственники мальчика, его отец находится на месте поисков постоянно. Мать ребенка – на 7-ом месяце беременности, из-за переживаемого стресса нуждается в поддержке специалистов.

Родители мальчика живут в Бишкеке, в деревне он жил с бабушкой и дедушкой. Вернулся из детского сада домой, и убежал с друзьями играть к реке...


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URL: https://www.vb.kg/377905
Теги:
Аламудунский район, розыск, Сокулукский район, утопленник, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок, погиб ребенок, МЧС
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