В Иссык-Кульской области появилось 8 новых машин "Скорой"

В Караколе состоялось торжественное вручение медикам автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области.

В торжественной обстановке прошло вручение 8 автомобилей скорой медицинской помощи областным, районным и городским службам медицинской помощи. Профинансировал покупку выступил фонд развития Иссык-Кульской области. Он выделил 7 млн 400 тыс. сомов, - сообщили в полпредстве.

Новые автомобили получат:

Областной Центр семейной медицины (ЦСМ) – 2 машины

Объединённая областная больница - 1 машина

Жети-Огузский центр общей врачебной практики – 1 машина

Ак-Сууйская Территориальная больница – 1 машина

Ак-Сууйский ЦСМ – 1 машина

Г.Балыкчы ЦСМ – 1 машина

Ананьевский центр общей врачебной практики -1 машина