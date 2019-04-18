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В Иссык-Кульской области появилось 8 новых машин "Скорой"

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- Екатерина Улитина
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В Караколе состоялось торжественное вручение медикам автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области.

В торжественной обстановке прошло вручение 8 автомобилей скорой медицинской помощи областным, районным и городским службам медицинской помощи. Профинансировал покупку выступил фонд развития Иссык-Кульской области. Он выделил 7 млн 400 тыс. сомов, - сообщили в полпредстве.

Новые автомобили получат:

Областной Центр семейной медицины (ЦСМ) – 2 машины

Объединённая областная больница - 1 машина

Жети-Огузский центр общей врачебной практики – 1 машина

Ак-Сууйская Территориальная больница – 1 машина

Ак-Сууйский ЦСМ – 1 машина

Г.Балыкчы ЦСМ – 1 машина

Ананьевский центр общей врачебной практики -1 машина


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URL: https://www.vb.kg/377910
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, Кыргызстан, автомобили, больница, скорая помощь, Фонд развития, ЦСМ
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