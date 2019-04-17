Водителей маршруток, которые бросили ребенка на трассе, наказать не могут

Подвожу порой детей по трассе, всегда говорю "Вырастете будете других детей подвозить". Хотел бы пожелать, чтобы детей маршрутчиков также бросали на трассе, но детей их жалко, за родителей утырков не должны страдать.
Родители и милиция сутки искали ученицу первого класса одной из школ в Оше. Девочка вышла из школы и пропала. Подробности VB.KG рассказали в УВД южной столицы.
Девочка каждый день ездит на маршрутке в школу в город Ош из села Баш-Булак в Каруйском районе Ошской области. 15 апреля, после занятий первоклассница вышла из школы и, как обычно, пошла на маршрутку, но домой в срок не вернулась. Как выяснилось позже, ни один из проезжающих мимо водителей маршрутных такси не остановился. В конце концов ребенок пошел домой пешком. Пройдя почти 8 километров, девочка попросила помощи у прохожих, которые решили оставить ее на время у себя. Утром они отвели ее в милицию.
- Девочку искали родители и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Оша и Ошской области. Сейчас девочка находится дома, с ней все хорошо, - рассказали в УВД южной столицы.
Однако милиция не стала заниматься поиском водителей, которые оставили ребенка на дороге и, по сути, подвергли опасности.
- Родители пока не обращались с заявлением в милицию на водителей. Если напишут, конечно будем искать, - пообещали в УВД города Оша.
В мэрии Оша VB.KG сообщили, что тоже не могут наказать водителей маршруток.
- Если нам дадут госномер автомашины, которая не остановилась, или имя водителя, мы, конечно, предпримем меры дисциплинарного характера. А, пока, с водителями транспортных компаний проведена беседа, - рассказал заведующий отделом городского хозяйства, транспорта и коммуникаций мэрии Оша Урали Раманов.
По его словам, люди часто жалуются в мэрию, что водители микроавтобусов, видя на остановке детей, не останавливаются и просто проезжают мимо.
- Для школьников установлен тариф на проезд – 1 сом. Поэтому игнорируют детей, предпочитая взять пассажира, который заплатит полную стоимость. На ближайшей сессии горкенеша депутаты будут решать, как выйти из положения, - заверил Урали Раманов.
По его словам, водителей маршруток за подобные действия уже неоднократно наказывали: снимали с линии и даже предпринимали административные меры, но жалобы от горожан продолжают поступать.