Водителей маршруток, которые бросили ребенка на трассе, наказать не могут

Родители и милиция сутки искали ученицу первого класса одной из школ в Оше. Девочка вышла из школы и пропала. Подробности VB.KG рассказали в УВД южной столицы.

Девочка каждый день ездит на маршрутке в школу в город Ош из села Баш-Булак в Каруйском районе Ошской области. 15 апреля, после занятий первоклассница вышла из школы и, как обычно, пошла на маршрутку, но домой в срок не вернулась. Как выяснилось позже, ни один из проезжающих мимо водителей маршрутных такси не остановился. В конце концов ребенок пошел домой пешком. Пройдя почти 8 километров, девочка попросила помощи у прохожих, которые решили оставить ее на время у себя. Утром они отвели ее в милицию.

- Девочку искали родители и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Оша и Ошской области. Сейчас девочка находится дома, с ней все хорошо, - рассказали в УВД южной столицы.

Однако милиция не стала заниматься поиском водителей, которые оставили ребенка на дороге и, по сути, подвергли опасности.

- Родители пока не обращались с заявлением в милицию на водителей. Если напишут, конечно будем искать, - пообещали в УВД города Оша.

В мэрии Оша VB.KG сообщили, что тоже не могут наказать водителей маршруток.

- Если нам дадут госномер автомашины, которая не остановилась, или имя водителя, мы, конечно, предпримем меры дисциплинарного характера. А, пока, с водителями транспортных компаний проведена беседа, - рассказал заведующий отделом городского хозяйства, транспорта и коммуникаций мэрии Оша Урали Раманов.

По его словам, люди часто жалуются в мэрию, что водители микроавтобусов, видя на остановке детей, не останавливаются и просто проезжают мимо.

- Для школьников установлен тариф на проезд – 1 сом. Поэтому игнорируют детей, предпочитая взять пассажира, который заплатит полную стоимость. На ближайшей сессии горкенеша депутаты будут решать, как выйти из положения, - заверил Урали Раманов.

По его словам, водителей маршруток за подобные действия уже неоднократно наказывали: снимали с линии и даже предпринимали административные меры, но жалобы от горожан продолжают поступать.