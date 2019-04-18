По Е-паспортам будет новый тендер. Дата пока неизвестна

Государственная регистрационная служба (ГРС) фактически отменила результаты скандального тендера по закупке бланков для электронных паспортов. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе ГРС.

- Все сроки для подписания договора с компанией, признанной победителем тендера, закончились. Фактически тендер признан несостоявшимся. Но официально бумаги не подписаны, так как есть решение суда, запрещающее любые действия, связанные с этим тендером, - прокомментировали в пресс-службе ГРС.

Вероятнее всего, Госрегистр вновь будет искать компанию, которая будет поставлять бланки для паспортов нового образца. Однако, когда будет объявлен новый тендер - неизвестно из-за действующего предписания суда остановить все работы.

Отметим, остановка всех процессов по закупке бланков для паспортов нового типа связана со скандалом вокруг тендера. Накануне, 17 апреля, Первомайский суд Бишкека арестовал на два месяца Директора ГП "Инфоком" Таланта Абдуллаева, статс-секретаря ГРС КР Данияра Бакчиева и заместителя председателя ГРС КР Русланбека Сарыбаева. Антикоррупционная служба ГКНБ подозревает их в сговоре с компанией, победившей в тендере, в результате чего государству, якобы, был причинён ущерб в размере 253,7 млн сомов.