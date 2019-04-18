Атамбаева по-хорошему просят вернуть деньги СДПК

Экс-президента Алмазбека Атамбаева попросили прекратить свою политическую деятельность от имени СДПК и вернуть деньги партии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил, согласно данным Минюста, теперь уже официальный лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, в противном случае они обратятся в соответствующие органы.

- Как вы знаете, мы 3 апреля провели 18 съезд СДПК, который был утвержден большинством политсовета партии. На этот съезд мы пригласили Атамбаева, который то ли от страха, то ли от стыда не пришел на него. По этой причине мы переизбрали лидера партии. После мы Атамбаеву направили официальное письмо, в котором попросили его передать нам печать и устав партии. Теперь же после того, как в Минюсте зарегистрировали новое руководство СДПК мы вновь написали письмо Алмазбек Атамбаеву, в котором попросили его прекратить свою политическую деятельность от имени СДПК. А также передать все имущество СДПК: гербовую печать, другие штампы партии и денежные средства, находящиеся на банковском счету партии. В случае противодействия мы вынуждены будем обратиться в соответствующие органы с заявлением о привлечении к ответственности Атамбаева, - пояснил Абдрахманов.

Также новые лидеры СДПК обратились к председателю Нацбанка с просьбой временно заморозить счета партии.

- Мы попросили его информировать все банки, чтобы все денежные операции, связанные с СДПК, производились только за моей подписью, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Напомним, в базе партий Министерства юстиции КР руководителем СДПК значится уже Сагынбек Абдрахманов, а не Алмазбек Атамбаев. И это при том, что буквально несколько дней назад СДПК под председательством экс-президента Алмазбека Атамбаева сообщала, что документы на перерегистрацию сданы в Минюст.

Пресс-конференцию лидера СДПК Сагынбека Абдрахманова смотрите в репортаже VB.KG: