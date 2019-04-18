В Кыргызстан пытались незаконно ввезти партию старых аккумуляторов

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками ОБК и НТП Таможни "Баткен" 10.04.2019 года примерно в 22:00 часов, в г. Баткен, было задержано транспортное средство марки "RENAULT PREMIUM", под управлением гр. Кыргызской Республики Ю.А.С.

При осмотре грузового отсека данной автомашины был обнаружен товар – "аккумуляторы", бывшие в употреблении общим весом - 22000 кг., на сумму 961 895 сом, незаконно ввезённые из сопредельного государства.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ, материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.