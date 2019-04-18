"Зеленый базар" появится. Но не в Ботаническом саду, а рядом

В ответ на публикацию VB.KG "На территории Ботанического сада будет построен базар?" откликнулись представители Общественного фонда "Инициатива Арча". На своей странице в Facebook они опубликовали следующую информацию:

- Горожане, друзья Ботсада и наши волонтеры обеспокоены этим фактом. Сразу скажем: да, действительно идёт речь о появлении рынка, где будут продаваться саженцы для озеленения, но он будет размещен на заброшенном участке в районе водного канала, и эта территория принадлежит городу, а не Ботсаду. Путаница вышла из-за того, что этот участок расположен по центру Ботсада между двумя его частями. Позже разместим более подробный комментарий эколога, - говорится в посте.

ОФ также предоставил переписку "одного из горожан с авторами проекта "Зеленый Базар". В которой говорится, что уже сейчас можно занимать торговую площадь.

- На момент раскачки денег брать не будем. А полноценный проект планируем выполнить к следующему сезону.

- Нас не прогонят оттуда какие-нибудь "зелёные"?

- Никто не выгонит. Земля наша там.

В Общественном фонде пояснили, что землю авторы проекта могли взять скорее всего только в аренду.

В мэрии Бишкека пока никак не прокомментировали даже само сообщение о появлении "Зеленого базара". На запрос VB.KG в муниципалитете пообещали дать ответ позже.