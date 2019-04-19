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За смертельно опасное мытье окон учениками директору школы объявлен выговор

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- Оксана Гут
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Директору школы-гимназии №4 объявлен выговор. Об этом VB.KG сообщила начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова. Она прокомментировала вчерашний инцидент с участием учеников 8 класса этой школы.

Напомним, накануне в Сети появилось видео очевидцев, заснявших, как двое подростков, стоя на подоконнике второго этажа и рискуя сорваться вниз, моют окна школы.

- Конечно, здесь со стороны руководства школы допущена крупная оплошность. Директору объявлен выговор. Классный руководитель вину свою признает, в тот момент и сам учитель и другие ученики были в классе – подстраховывали ребят. Администрация школы очень переживает, все сожалеют. Слава Богу все обошлось. Школа №4 организованная, педагоги грамотные. Надеюсь, такого больше не повторится. Учителя, сами дети и их родители написали объяснительные. Родители претензий к школе не имеют, мальчики сами вызвались, - пояснила Сауле Мейрманова.

Она также рассказала, что после инцидента состоялось собрание директоров районных центров образования по этому поводу.

- Хорошо, что этот факт не был скрыт. Дети не должны мыть окна в школе, мы и раньше это запрещали всегда. Этот вопрос должны решать родители с учителями. Сейчас будем снова об этом напоминать, проводить с директорами беседы в целом о детском травматизме, о технике безопасности, - пообещала начальник управления образования столичной мэрии.

Напомним, подобный случай произошел в Бишкеке 2 года назад. Тогда на кадры попали две ученицы тоже 8 класса, но школы-гимназии №91. Они мыли окна на третьем этаже. Директор образовательного учреждения обещала также объявить выговор классному руководителю.


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URL: https://www.vb.kg/377961
Теги:
Министерство образования, мэрия, наказание, школа, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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