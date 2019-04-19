Турганбаев решил "выселить" СИЗО-1 и ИК №47 за пределы Бишкека

СИЗО-1 и исправительная колония №47, расположенные в Бишкеке, будут переведены за пределы столицы. Такое задачу перед подчиненными на коллегии по итогам деятельности ведомства за 1 квартал 2019 года поставил глава ГСИН Мелис Турганбаев. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, Мелис Турганбаев поставил задачи на текущий год, одной из которых является подготовка документации для переноса этих исправительных учреждений.

- Мелис Токтомамбетович поручил организовать специализированную больницу на базе ИК-31, куда будут переведены больничные блоки из ИК-47. В планах также приобретение двух карет скорой медицинской помощи для транспортировки больных, - сказали в ГСИН.

Где именно будет расположен СИЗО-1, пока неизвестно.

Кроме этого, на коллегии глава ГСИН рассказал о мероприятиях по увеличению рабочих мест для осужденных.

- На данный момент в ИК-16 на кирпичном заводе трудоустроены 120 осужденных. Скоро заработает такой же завод в ИК-1. Ремонтируется мельница в ИК-14, имеются возможности довести поголовье скота до 1000 голов, - процитировали Турганбаева в ведомстве.

Напомним, в колонии №47 содержится лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев.