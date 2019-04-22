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Кримавторитет Алмаз Бокушев покинул Кыргызстан

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- Бакыт Стамов
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Кримавторитет Алмаз Бокушев покинул Кыргызстан из-за назревающего конфликта между преступными группировками. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

Криминальный лидер, сообщают источники, поселился в городе Дубае ОАЭ.

- По нашим данным, между лидером ОПГ Алмазом Бокушевым и "вором в законе" Камчы Кольбаевым начался серьезный передел сфер влияния. В частности, кольбаевские стали вытеснять людей Бокушева. Если помните, ранее сообщалось, что Чынгыза Жумагулова по кличке "Дөө" задержали за убийство двух членов ОПГ Улана Токтосунова по кличке "Сакал", который в свою очередь является человеком Алмаза Бокушева. А сам Чынгыз Жумагулов, как известно, работает на Камчы Кольбаева, - пояснили источники.

В МВД, куда редакция VB.KG отправила соответствующий запрос, пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, Чынгыз Жумагулов по кличке "Дөө" недавно был задержан сотрудниками МВД по подозрению в избиении двух мужчин, приведшем к их смерти.


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URL: https://www.vb.kg/377980
Теги:
Камчы Кольбаев, МВД, ОАЭ, побег, конфликт, Кыргызстан, криминал, Алмаз Бокушев, Чынгыз Жумагулов
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Комментарии
Оп
22.04.2019, 11:21

Застрелите их всех "случайно" и делов то. Зачем нам эта информация про войну каких то преступников?

0
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Жалоба модератору
312
22.04.2019, 11:27

Если понадобиться то и в Дубаях достанут.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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