Кримавторитет Алмаз Бокушев покинул Кыргызстан из-за назревающего конфликта между преступными группировками. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

Криминальный лидер, сообщают источники, поселился в городе Дубае ОАЭ.

- По нашим данным, между лидером ОПГ Алмазом Бокушевым и "вором в законе" Камчы Кольбаевым начался серьезный передел сфер влияния. В частности, кольбаевские стали вытеснять людей Бокушева. Если помните, ранее сообщалось, что Чынгыза Жумагулова по кличке "Дөө" задержали за убийство двух членов ОПГ Улана Токтосунова по кличке "Сакал", который в свою очередь является человеком Алмаза Бокушева. А сам Чынгыз Жумагулов, как известно, работает на Камчы Кольбаева, - пояснили источники.

В МВД, куда редакция VB.KG отправила соответствующий запрос, пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, Чынгыз Жумагулов по кличке "Дөө" недавно был задержан сотрудниками МВД по подозрению в избиении двух мужчин, приведшем к их смерти.