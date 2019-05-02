Булекбаев Эркин Касымович

Родился 13 марта 1961 года в селе Сокулук. В 1987 году окончил Кыргызский Сельскохозяйственный Институт по специальности "Экономист". В 2000 году получил диплом юриста в КГНУ. В 2002 году окончил Бостонский Университет США по специальности "Законотворчество".

Трудовая деятельность:

1979-1984 г.г. – работник колхоза "Красный Октябрь" и секретарь комитета комсомола

1979-1981 г.г. - служба в Вооруженых силах СССР (Германия)

1986-1987 г.г. - заведующий организационным отделом Калининского райкома ЛКСМ, секретарь райкома г. Кара-Балта

1987-1991 гг. - главный экономист. с. Тюлек Московского района

1991-1994 гг. - заместитель директора "Заготсбытбазы" в селе Беловодское Московского района

1994-1998 г.г. - председатель правления АО "СОЮЗ" в селе Беловодское Московского района

1998-2005 г.г. - депутат Жогорку Кенеша двух созывов.

2005-по н. в. - Председатель политической партии "Зеленых" КР.

27.04.2009 - 08.04.2010гг. - политический заключенный в СИЗО ГКНБ.

2010 - 2011 г.г. – исполняющий обязанности председателя Государственной Службы Финансовой Полиции КР.

Дополнительная информация:

С 2003 года является Председателем общественного объединения казахов Кыргызской Республики "Алаш".

В декабре 2008 года Генпрокуратура КР подала иск на Эркина Булекбаева в Первомайский районный суд за оскорбление президента КР Курманбека Бакиева.

13 апреля 2010 года он был оправдан в Первомайском районном суде Бишкека.

Также в апреле 2009 года он был задержан сотрудниками ГКНБ КР по предъявленным ему обвинениям по ст. 233 "Массовые беспорядки" и ст. 299 "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды" УК КР. На время следствия Булекбаев был заключен в СИЗО ГКНБ КР.

9 апреля 2010 года Московский районный суд Чуйской области вынес ему оправдательный приговор.