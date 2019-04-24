У политпартии "Зеленых" появились вопросы по добыче урана

Политическая партия "Зеленых Кыргызстана" планирует организовать в Кыргызстане акцию протеста против разработки урана в Иссык-Кульской области. Об этом редакции VB.KG сообщил лидер этого политобъединения, экс-глава финансовой полиции Эркин Булекбаев.

По его словам, сейчас идут консультации по созданию общественного движения "Мы против добычи урана".

- Прежде чем организовывать подобные акции мы хотим собрать все материалы по этой теме, чтобы не быть голословными. Хотим взвесить все за и против добычи урана, особенно в биосферной зоне. Есть же закон "О биосферных территориях КР", который нельзя нарушать. Почему межведомственная комиссия нарушила этот закон, согласно которому на этих землях запрещается проведение геологоразведочных работ и разработка полезных ископаемых. Нас удивляет, почему до сих пор нет в открытом доступе документа по экологической оценке этого проекта? То есть одни только вопросы, и почти нет ответов. Также мы готовим обращение на имя президента, членов правительства и депутатов Жогорку Кенеша, - сказал лидер партии Зеленых Кыргызстана.

Дал оценку политик и членам Межведомственной комиссии, которая проводит разъяснительные работы среди местных жителей, проживающих вблизи урановых рудников.

- Члены этой комиссии - дежурные эксперты, готовые дать любую оценку. Поэтому необходимо привлекать общественность и независимых экспертов. Вот только сейчас в Межведомственную комиссию стали привлекать представителей общественности. Надеемся это даст объективные результаты, - отметил собеседник редакции.

Вместе с тем, экс-глава Финпола выразил удивление, почему туристические компании молчат.

- Ведь если начнется разработка урана и зарубежные СМИ начнут трубить об этом, то кто тогда приедет на Иссык-Куль. Сейчас там радиационный фон чуть выше средней нормы, а что будет при разработке урановых рудников, остается только гадать, - добавил Эркин Касымович.

Насколько объективно ведется работа Межведомственной комиссии по проведению мониторинга воздействия на окружающую среду, куда вошли члены госорганов и местные активисты, рассказал VB.KG житель Кок-Мойнокского айыл окмоту и член этой комиссии Болгонбай Дуйшебаев.

- Накануне прошло расширенное заседание Межведомственной комиссии, которая проводила разъяснительные работы насчет проводимых замеров. В дальнейшем эта работа продолжится, и все будет исключительно в правовом русле. Поэтому мы с самого начала обратились к правительству, и именно по нашей просьбе была создана вот это комиссия. Мы уже 9 раз сделали замеры. Кроме того, во всех близлежащих селах будет проведен медицинский осмотр. В конце концов местные жители сами должны убедиться, насколько пострадало их здоровье, или нет, - поведал местный активист.

Напомним, в Кыргызстане продолжается противостояние вокруг добычи урана на Таш-Булакском урановом месторождении. Многие местные жители, а теперь и республиканская общественность выступает против этого проекта, ссылаясь на вред здоровью и угрозу для туризма. Правительство в свою очередь создало межведомственную комиссию, в которую помимо представителей госорганов вошли и местные активисты.

Добычу урана в Тонском районе должна была проводить отечественная компания с иностранным участием ОсОО "Юр Азия в Кыргызстане".

По данным Минюста, учредителями "ЮрАзия в Кыргызстане" (UrAsia in Kyrgyzstan) значатся Светлана Менг (она же руководитель), Дюйшеналы Касенов, Эльвира Аширалиева (она же главный бухгалтер компании), Эркинбек Казакбаев, ОсОО Urasia Mining Company (единственный учредитель Арсланбек Кененбаев) и канадская компания Azarga Resources Limited.