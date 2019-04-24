Как результаты президентских выборов на Украине повлияют на Кыргызстан?

Победа Владимира Зеленского – это трагедия для Украины. Шоу-бизнес есть шоу-бизнес. Таким мнением в своем интервью govori.tv поделился экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров.

По его словам, 74 процента электората, которые проголосовали за Зеленского, на самом не его поддержали, а была просто против Порошенко.

- От любви до ненависти один шаг. Завтра если что-то не так пойдет, то эти 74 процента первыми кинут в него камень. Помните Саддама Хусейна, за которого проголосовало 94 процента, и которые потом предали его, - привел пример политик.

Несколько иную точку зрения высказал эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями. По его словам, победа Зеленского на Украине – это не трагедия, а скорее знаковое событие, когда электоральные предпочтения начали меняться.

- Я считаю, что интернет изменил не только мир, но и процесс выборов. Тому подтверждение победа того же Дональда Трампа, который также не был профессиональным политиком. Можно привести в пример и президента Франции Эмманюээля Макрона. Зеленский в этом же ряду идет. То есть избиратели стали ставить в приоритеты не содержание, а форму. Простыми словами электорат уже хочет видеть шоу, некий экшн. В этом отношении все политики должны понимать, что электоральные предпочтения изменились, что обязательно повлияет и на предстоящие парламентские выборы в Кыргызстане. Я думаю, что в наших партиях появятся много медийных фигур: интернет-блогеры, артисты и известные спортсмены, - отметил он.

Высказал экс-депутат и свое мнение, почему Зеленскому удалось победить с таким большим отрывом.

- Тут, по мнению многих экспертов, сыграло три фактора. Первое – украинский народ устал от войны, а Порошенко вел как раз такую политику. Его основной политической платформой была именно конфронтация с Россией, которая за последние три года расшатала всю политическую конъюнктуру в стране. Второе – люди перестали доверять этой системе, которую выстроил Порошенко, когда парламент и президент взаимодействовали как кошка с собакой. Третья – люди хотят перемен, и Владимир Зеленский как раз олицетворяет отказ от нынешней системы. Перед выборами эксперты провели исследование, которое показало, что в украинском электорате есть спрос на альтернативу нынешней системы. В этом отношении, я считаю, что победа Зеленского – это большой сигнал для многих политиков СНГ. Ведь он не зря сделал к ним обращение. Это такой посыл для молодых политиков СНГ, в особенности, стран Центральной Азии. Вот в Казахстане скоро пройдут президентские выборы, и там даже бывший капитан сборной по КВН Нурлан Коянбаев высказал пожелание участвовать в них. В этом отношении слова Зеленского можно трактовать, что время старой плеяды политиков уходит безвозвратно. На политическую авансцену должны прийти молодые политики, и победа Зеленского это предвещает, - отметил Мамасалиев.

В то же время, продолжил собеседник редакции, надо отдать должное Порошенко, что не стал использовать административный ресурс.

- Это показывает, что так называемая революция достоинства, произошедшая на Украине, достигла своей цели. В том числе и на дебатах Зеленский и Порошенко вели себя достойно, не переходя на обострение и переход к личностям. Поэтому я поздравляю украинский народ с такой победой, и для нас это политический сигнал. Потому что события на Украине всегда влияли на ситуацию в Кыргызстане, - сделал заключение эксперт.