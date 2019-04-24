Погода
$ 69.75 - 69.87
€ 78.12 - 78.95

Как результаты президентских выборов на Украине повлияют на Кыргызстан?

186  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Победа Владимира Зеленского – это трагедия для Украины. Шоу-бизнес есть шоу-бизнес. Таким мнением в своем интервью govori.tv поделился экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров.

По его словам, 74 процента электората, которые проголосовали за Зеленского, на самом не его поддержали, а была просто против Порошенко.

- От любви до ненависти один шаг. Завтра если что-то не так пойдет, то эти 74 процента первыми кинут в него камень. Помните Саддама Хусейна, за которого проголосовало 94 процента, и которые потом предали его, - привел пример политик.

Несколько иную точку зрения высказал эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями. По его словам, победа Зеленского на Украине – это не трагедия, а скорее знаковое событие, когда электоральные предпочтения начали меняться.

- Я считаю, что интернет изменил не только мир, но и процесс выборов. Тому подтверждение победа того же Дональда Трампа, который также не был профессиональным политиком. Можно привести в пример и президента Франции Эмманюээля Макрона. Зеленский в этом же ряду идет. То есть избиратели стали ставить в приоритеты не содержание, а форму. Простыми словами электорат уже хочет видеть шоу, некий экшн. В этом отношении все политики должны понимать, что электоральные предпочтения изменились, что обязательно повлияет и на предстоящие парламентские выборы в Кыргызстане. Я думаю, что в наших партиях появятся много медийных фигур: интернет-блогеры, артисты и известные спортсмены, - отметил он.

Высказал экс-депутат и свое мнение, почему Зеленскому удалось победить с таким большим отрывом.

- Тут, по мнению многих экспертов, сыграло три фактора. Первое – украинский народ устал от войны, а Порошенко вел как раз такую политику. Его основной политической платформой была именно конфронтация с Россией, которая за последние три года расшатала всю политическую конъюнктуру в стране. Второе – люди перестали доверять этой системе, которую выстроил Порошенко, когда парламент и президент взаимодействовали как кошка с собакой. Третья – люди хотят перемен, и Владимир Зеленский как раз олицетворяет отказ от нынешней системы. Перед выборами эксперты провели исследование, которое показало, что в украинском электорате есть спрос на альтернативу нынешней системы. В этом отношении, я считаю, что победа Зеленского – это большой сигнал для многих политиков СНГ. Ведь он не зря сделал к ним обращение. Это такой посыл для молодых политиков СНГ, в особенности, стран Центральной Азии. Вот в Казахстане скоро пройдут президентские выборы, и там даже бывший капитан сборной по КВН Нурлан Коянбаев высказал пожелание участвовать в них. В этом отношении слова Зеленского можно трактовать, что время старой плеяды политиков уходит безвозвратно. На политическую авансцену должны прийти молодые политики, и победа Зеленского это предвещает, - отметил Мамасалиев.

В то же время, продолжил собеседник редакции, надо отдать должное Порошенко, что не стал использовать административный ресурс.

- Это показывает, что так называемая революция достоинства, произошедшая на Украине, достигла своей цели. В том числе и на дебатах Зеленский и Порошенко вели себя достойно, не переходя на обострение и переход к личностям. Поэтому я поздравляю украинский народ с такой победой, и для нас это политический сигнал. Потому что события на Украине всегда влияли на ситуацию в Кыргызстане, - сделал заключение эксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378008
Теги:
Адахан Мадумаров, выборы, Казахстан, президент, Россия, Украина, Кыргызстан, Алишер Мамасалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  