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В Таджикистане задержали гражданина за захват 8-летнего кыргызстанца

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- Оксана Гут
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В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, жителя анклава Ворух, который накануне схватил на приграничном участке малолетнего кыргызстанца и передал его сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана. Информацию об этом VB.KG подтвердили в УВД Баткенской области.

Какая статья инкриминируется таджикистанцу, не уточняется. Известно, что он уже задержан и водворен в ИВС.

Как сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области, к ним родители мальчика с заявлением не обращались. Поэтому будет ли проводить какое-либо расследование по вчерашнему инциденту отечественная милиция, пока не ясно.

Напомним, 22 апреля гражданин Таджикистана якобы за то, что 8-летний житель села Ак-Сай бросил камень в его экскаватор, поймал мальчика и отвел в отделение таджикской милиции. Спустя полчаса ребенок был возвращен кыргызской стороне. Действия таджикистанца вызвали возмущение жителей приграничного села. Руководству погранслужб обеих сторон пришлось заняться урегулированием конфликта.


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URL: https://www.vb.kg/378015
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело, ИВС, Погранслужба, УВД
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