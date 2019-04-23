В Таджикистане задержали гражданина за захват 8-летнего кыргызстанца

В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, жителя анклава Ворух, который накануне схватил на приграничном участке малолетнего кыргызстанца и передал его сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана. Информацию об этом VB.KG подтвердили в УВД Баткенской области.

Какая статья инкриминируется таджикистанцу, не уточняется. Известно, что он уже задержан и водворен в ИВС.

Как сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области, к ним родители мальчика с заявлением не обращались. Поэтому будет ли проводить какое-либо расследование по вчерашнему инциденту отечественная милиция, пока не ясно.

Напомним, 22 апреля гражданин Таджикистана якобы за то, что 8-летний житель села Ак-Сай бросил камень в его экскаватор, поймал мальчика и отвел в отделение таджикской милиции. Спустя полчаса ребенок был возвращен кыргызской стороне. Действия таджикистанца вызвали возмущение жителей приграничного села. Руководству погранслужб обеих сторон пришлось заняться урегулированием конфликта.