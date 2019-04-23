Сторонники Текебаева готовы организовать митинги по всей стране

Если лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов не будут освобождены, то возможно по всему Кыргызстану будут организованы митинги. Об этом редакции VB.KG заявила член политсовета этой партии, экс-депутат Асия Сасыкбаева, присутствовавшая на сегодняшнем митинге в защиту вышеназванных политзаключенных.

По ее словам, уже на протяжении 2 лет сторонники Текебаева добиваются того, чтобы суды в Кыргызстане работали по закону.

- Митинг – это наш последний инструмент. Каждая инстанция судов выносила неправомерное решение без учета доказательств невиновности Текебаева и Чотонова. Если сегодня суд не примет во внимание эти факты, то мы, возможно, по всей стране организуем митинги, - сказала экс-депутат.

Напомним, сегодня в Бишкеке прошел митинг в поддержку лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева, экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова и экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

Поводом стало решение Верховного суда пересмотреть сегодня дела этих политиков по вновь открывшимся обстоятельствам. Кстати, заседание по делу Садыра Жапарова перенесли на 30 апреля из-за ходатайства его адвоката поменять состав суда, который ранее выносил уже решение по делу экс-депутата.

Видео с митинга и интервью экс-депутата Асии Сасыкбаевой смотрите в репортаже VB.KG: