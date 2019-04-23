Кто станет президентом в Казахстане? Кандидат пока что один...

В воскресенье, 28 апреля, ЦИК Казахстана заканчивает принимать документы от кандидатов, претендующих на президентское кресло. За пять дней до окончания регистрации лишь один кандидат официально уведомил власти о своих президентских амбициях.

Первый кандидат

Писатель Садыбек Тугел 22 апреля сдал в ЦИК список необходимых документов, в том числе подтверждающих оплату избирательного взноса. Однако, чтобы Тугела допустили к участию в выборах, он еще должен собрать 90-100 тысяч подписей избирателей, готовых за него голосовать.

По данным ЦИК, Садыбек Тугел по первому образованию – журналист, по второму социолог и политолог. Работал в государственных структурах, в начале нулевых два года руководил Международным пресс-центром Астаны и возглавлял информационное агентство "Астана дауысы". С 2006 года Садыбек Тугел занимается общественной деятельностью, руководит журналом о национальных ценностях и является вице-президентом Федерации национальных видов спорта. Это, то что говорит его официальная биография.

Судя по публикациям в сети Тугел не занимается политической деятельностью и не является известным и публичным человеком. Большинство СМИ написали о нем впервые за все свое существование.

"Безошибочное решение"

С самого начала было понятно, что самые большие шансы на победу будут у кандидата, которого поддержит первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сегодня на съезде партии "Нур-Отан" Елбасы предложил выдвинуть на пост главы государства действующего президента Касыма-Жомарта Токаева. Участники съезда поддержали предложение.

- Я принял обдуманное решение, поэтому заявлю, что уверен, что Касым-Жомарт Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Касым-Жомарт Токаев до того, как стать президентом был спикером казахского парламента. По Конституции республики именно спикер исполняет обязанности главы государства, если действующий президент по какой-либо причине досрочно покидает пост.

После ухода Токаева спикером парламента стала дочь Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева. Ей многие эксперты предрекали президентский пост, но она заявила, что не собирается баллотироваться на выборах 2020 года.

Еще один кандидат

Казахстанская социал-демократическая партия заявила, что намерена выдвинуть своего кандидата – журналиста Ермурата Бапи. Главный редактор газеты "ДАТ" известен тем, что критиковал многие решения власти по социально-экономическим вопросам. Его издание более 50 раз привлекали к судам, 12 раз оно меняло название из-за судебных запретов. Сам Бапи дважды осужден по различным статьям и ему запрещено заниматься издательской деятельностью.

Ермурат Бапи пока не зарегистрирован в ЦИК.

Напомним, в марте 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение уйти с поста главы Республики Казахстан. Новым президентом был назначен спикер Парламента Касым-Жомарт Токаев. 9 апреля стало известно, что следующие президентские выборы пройдут досрочно - 9 июня 2019 года.