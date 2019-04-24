Клещи атакуют!

На сегодняшний день в Центр госсанэпиднадзора Бишкека поступило 85 экстренных извещений по поводу укуса клещей против 51 случая за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

- К энтомологу обратилось 80 человек. В частности, два человека после посещения Ала-Арчинского ущелья, еще двое после посещения ущелья Чон-Кемин, один – ущелья Ысык-Ата, остальные случаи произошли на территории города Бишкек. Из числа обратившихся 14-ти назначен иммуноглобулин против клещевого энцефалита, - говорится в сообщении.

Клещевой энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

В Кыргызстане природные очаги КВЭ выявлены во всех климатических зонах и отмечаются по степени опасности для человека. Наибольшую опасность представляют очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта Кунгой Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо.

Минздрав КР в прошлом году провакцинировал 973 человека из группы риска (лесники, егери, чабаны и др.).

Как можно заразиться клещевым вирусным энцефалитом?

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной:

- при посещении эндемичных по КВЭ территорий (в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках);

- при заносе клещей животными (собаками, кошками);

- в неблагополучных по клещевому энцефалиту территориях при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. По этой причине необходимо употреблять сырые молочные продукты только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него творог, сметана и т.д.;

- при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Основные признаки болезни

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность (апрель-сентябрь), связанная с периодом наибольшей активности клещей.

Инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится чаще 7-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Больного беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отделов спины, конечностей. Внешний вид больного: лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

Если у человека появились вышеперечисленные признаки заболевания, то необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактические организации.

Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для групп риска) или приспособленной одежды.

Меры специфической профилактики: прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающих в эндемичных очагах.

Непривитым лицам проводится серопрофилактика т.е. введение человеческого иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита в течение 72 часов после присасывания инфицированных клещей.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у медработников в ГСВ или в любом травматологическом пункте.

Присосавшегося клеща удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Клеща захватывают как можно ближе к хоботку. Затем его аккуратно потягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.

В продаже есть специальные крючки для удаления клещей. Такой крючок похож на изогнутую двузубую вилку. Клещ вставляется между зубьями и также выкручивается.

Можно удалить петлей из грубой нитки. Петлей клещ захватывается как можно ближе к коже и аккуратно, пошатывая в стороны вытягивается.

Давить клеща руками не надо. Руки после удаления нужно вымыть. Ранку обработать 70% спиртом или 5% йодом. Удалённого клеща необходимо поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закрыть флакон плотной крышкой и хранить его в холодильнике до отправки живым в ближайшие организации здравоохранения.

По городу Бишкек: обратиться в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (по ул.Байтик Баатыра, 36а) или Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпидемиологического надзора расположенной (по ул. Фрунзе – 535).

При удалении клеща нельзя:

Мазать клеща маслом (это его убьет, закупорив дыхательные отверстия);

Резко дергать клеща - он оборвется;

Прикладывать к месту укуса различные компрессы, едкие жидкости - нашатырный спирт, бензин и др.

Прижигать клеща сигаретой;

Ковыряться в ранке грязной иголкой;

Давить клеща пальцами.