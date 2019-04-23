Обещала помочь и исчезла. Доверчивых бишкекчан обдурили на 130 500$

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщает, что 26 января 2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Ж.Т. и попросил принять меры в отношении гражданки А.Т., которая войдя в доверия и под предлогом оказания юридического сопровождения в судебных инстанциях по гражданскому делу завладела денежными средствами в сумме 50 тысяч долларов США, после чего, не исполнив своих обязательств, скрылась в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, было начато досудебное производство по статье 204 ч.3 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

Кроме этого, в УВД Октябрьского района г.Бишкек поступило заявление от гражданки Э.Н., которая также просит принять меры в отношении задержанной подозреваемой А.Т., где последняя в январе месяце 2018 года, войдя в доверие обманным путем завладела денежными средствами в сумме 57 тысяч долларов США, после чего, не отвечая на телефонные звонки, скрылась в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по статье 204 ч.3 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

Также в УВД Октябрьского района г.Бишкек рассматривается поступившее заявление от гражданки Д.Г., которая просит принять меры в отношении задержанной А.Т., которая в апреле месяце 2017 года войдя в доверие, обманным путем завладела денежными средствами в сумме 6 тысяч долларов США, после чего перестала отвечать на телефонные звонки и скрылась в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по статье 204 ч.3 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

Помимо всего, в УВД Октябрьского района г.Бишкек поступило заявление от гражданина Д.И., который просит принять меры в отношении задержанной А.Т., где последняя, войдя в доверие, обманным путем завладела денежными средствами в сумме 17 тысяч 500 долларов США, на телефонные звонки не отвечала, скрылась в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по статье 204 ч.3 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

При проведении тщательного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Октябрьского района г.Бишкек была задержана подозреваемая А.Т. в совершении мошенничества в особо крупном размере, согласно статьи 98 УПК Кыргызской Республики была водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек. 20 апреля 2019 года Октябрьским районным судом г.Бишкек задержанной А.Т. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца с содержанием в учреждении №21 (СИЗО-1) ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики. 22 апреля 2019 года, А.Т. была госпитализирована в республиканскую больницу в связи с ухудшением состояния здоровья, где находится под круглосуточной охраной.

В настоящее время, проводятся соответствующие следственно-оперативные действия на возможную причастность подозреваемой А.Т. к совершению другим аналогичным преступлениям.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий А.Т., просим обращаться в УВД Октябрьского района по следующим телефонным номерам:

0550 102 086, 0551 102 906, 0554 102 286, 0559 102 219 и 0555 102 905