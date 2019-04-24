Кыргызстан - бесконечно уникален! Выбран туристический слоган республики

23 апреля в отеле "Hyatt" состоялось открытое подведение итогов конкурса на лучший туристический слоган Кыргызстана и вручение призов победителям, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма.

Конкурс был объявлен в августе 2018 года и проводился при поддержке Департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Организатором и спонсором конкурса выступила инвестиционная компания "Леман Ниет-Аракет", входящая в международную финансовую группу "Леман" с штаб-квартирой в кантоне во, Швейцария. Группа "Леман" пришла в Кыргызстан в прошлом году, приобретя старейшую брокерскую компанию страны, "Ниет-Аракет". К сегодняшнему дню компания направила в Кыргызскую Республику более 10 миллионов долларов инвестиций.

Приз за самый лучший слоган был в объявлен в сумме 5000 долларов.

На момент закрытия конкурса 15 апреля 2019 г. конкурс собрал 6428 слоганов, что является абсолютным мировым рекордом активности при всенародном выборе туристического слогана. Организаторы, сообщает ведомство, и мечтать не могли о таком интересе!

"По условиям конкурса любая заявка - выигрышная или нет - автоматически становится доступной для всех, кто хочет рекламировать туризм в Кыргызстане. Организаторы тем самым подарили нашей стране огромный массив креативных фраз для привлечения туристов - на годы вперед.

Перед жюри и привлеченными экспертами в сфере рекламы и маркетинга стояла задача выбрать из всей массы предложений не самое красивое, не самое оригинальное и не самое остроумное или литературно изящное. Задача была определить фразу, которая будет наиболее эффективно призывать туристов посетить Кыргызстан и интриговать их узнать о стране больше.

Поскольку у туризма в Кыргызстане есть две основные, совершенно разные аудитории - туристы из развитых стран Запада, которых интересует экотуризм, природа, история и культура, и туристы из стран бывшего СССР, интерес которых в основной массе сводится к комфортному, качественному, но недорогому отдыху на озере Иссык-Куль, организаторы ввели в конкурс два дополнительных приза по 1000 долларов для слоганов, наиболее точно рекламирующих Кыргызстан именно для этих аудиторий", - говорится в релизе.

Сообщается, что главный приз конкурса - за самый эффективный слоган для рекламы туризма в Кыргызстане присужден за фразу "Кыргызстан - бесконечно уникален! Kyrgyzstan - Infinitely Unique" (заявка № 3060). Автор слогана - Ажар Сатыбалдиева, студентка 4 курса Юридического факультета Национального университета, родилась в городе Каракол.

Она получила приз в 5000 долларов (350,000 сомов)

Жюри отмечает, что выбранный слоган указывает на то, что в Кыргызстане есть нечто, совершенно не доступное в других странах ("уникален") и прекрасно усиливает это утверждение словом "бесконечный", что интригует потенциального туриста узнать, а чем же так уникален Кыргызстан.

Английский вариант этого слогана - Infinitely Unique (который будет использоваться в качестве основного) - содержит слова с латинскими корнями, которые имеют схожее написание во всех романских языках (infiniment unique, infinitamente único, infinitamente único и пр.), что значительно расширяет охват слогана за пределы англоязычной аудитории.

Дополнительный приз за слоган, наиболее эффективно рекламирующий экотуризм для аудитории развитых стран присужден за слоган "Кыргызстан - Семь чудес природы / Kyrgyzstan - Seven Wonders of Nature". Автор слогана - бишкекчанка Людмила Колычева, пенсионерка.

Жюри отмечает, что сама фраза не является новой и давно используется для дискуссий о том, какие природные объекты и феномены по всему миру достойны считаться "чудесами". Однако, при употреблении её в контексте одной страны, она превращается в сильный рекламный призыв обязательно оказаться там, где в одном месте собраны целых семь чудес природы.

Дополнительный приз за слоган, наиболее эффективно рекламирующий отдых в Кыргызстане для русскоязычной аудитории присужден за фразу "Кыргызстан - отдых на высоте!"

Автор слогана - Орлова Нина Александровна, жительница Кыргызстана, дизайнер. Ей вручен приз в 1000$.

Жюри в своем пояснении отмечает, что слоган достаточно простой и использует очевидную игру слов, но он очень точно подчеркивает самое ценное для его целевой аудитории - что в Кыргызстане потенциальных туристов ждет "отдых", и что он будет высокого качества. При этом одновременно указывает и на колорит этого отдыха - высокогорье.

Специальные призы по 20,000 сомов были вручены трем участникам, подавшим наибольшее число заявок, причем при условии, что как минимум несколько из этих заявок включались экспертами в шортлист для отбора победителей.

Призы получили:

Романова Наталья Юрьевна, жительница российского города Мурманск. Она предложила больше всего вариантов. Наталья работает в Полярном Геофизическом Институте в лаборатории радиопросвечивания.

Исраилов Азат Токтоматович, руководитель Кредитного союза "Акжоларым" в Сокулукском районе Чуйской области.

Пятибратова Алла Леонидовна, журналист, писатель. Сейчас на пенсии.

Также приз в 20,000 сомов получает Салават Дастан за выдающиеся усилия по популяризации конкурса по городу и в YouTube.