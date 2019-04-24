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Сталик Ханкишев обиделся на ресторан "Кайнар" и отказался ехать в Бишкек

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- Екатерина Улитина
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Известный московский повар восточной кухни Сталик Ханкишев отказался ехать в Бишкек. Об этом решении он написал на своей странице в Facebook.

Ранее организаторы анонсировали приезд шеф-повара в Бишкек для участия в фестивале Kazan-mangal.

- Несколько лет назад я познакомился с кулинарами из Киргизии (Кыргызстана). Они приглашали меня в гости и до этого, но график очень плотный, я отказывался, как и от поездок в десятки других городов, из которых регулярно приходят приглашения - даже деньги предлагают. Но брать деньги за то, чтобы побыть свадебным генералом мне стыдно.

В этот раз Шухрат Шарипов начал разговор "Ну, пожалуйста, не отказывайтесь!" Я согласился. В конце-концов, я считаю Киргизию братской страной, а популяризация среднеазиатской и тюркской кухни - главное дело моей жизни, - написал Сталик Ханкишев.

Шеф повар готовился к поездке, однако накануне он видел рекламу своего выступления в интернете, которая заставила его изменить решение.

- Но я уже несколько дней назад обратил внимание, что мой приезд в Бишкек как-то несоразмерно рекламируется. Как будто Ф.Киркоров и Н.Басков приезжают. Организаторы даже попросили меня записать видео "Бишкек, я еду к вам!". Хорошо, что не успел, был очень занят.

Хорошо потому, что вчера вечером, когда я вернулся домой и открыл компьютер увидел рекламу, а под ней предложение купить билеты по 1000 и 2000 сом. Не знаю, много это или мало. Обещали, что со мной можно будет сфотографироваться.

Знаете, у меня в гостях тоже бывают знаменитые люди, бывают люди очень важные - за встречу с которыми и возможность поговорить многие заплатили бы и тысячу, и две не сомов, а долларов, евро или фунтов стерлингов.

Но пригласить в гости друга, а за его спиной продавать билеты... мир перевернулся для меня.

Я хорошо знал киргизов. Это всегда были очень простые, прямые, честные, бесхитростные люди. У них всегда да было да, а нет - значит нет.

И вот я говорю: нет.

Я после этого поехать в Бишкек не могу.

Не пишите мне, не врите, пожалуйста, что билеты не продавались - я это видел собственными глазами, не надо пытаться уговорить меня, тут уже и СМИ засуетились - я не общаюсь со СМИ, хоть БиБиСи пусть звонит. Не надо шума, не надо теперь позорить этот ресторан - что сделано, то сделано. Считайте, что у меня изменились планы, что не отпускают дела или не позволяет здоровье. Пройдет праздник и без меня, а я получил отличный урок, за который очень благодарю всех постаравшихся.

Слушайте, господа рестораторы и те, кто превратил кулинарию в бизнес. Не приглашайте меня больше на ваши чудесные праздники. Найдите себе других желающих торговать мордой лица, - заключил шеф.

Отметим, фестиваль должен был пройти 1-2 мая в Бишкеке. Ресторан Кайнар анонсировал, что после завершения фестиваля проведет встречу с Сталиком Ханкишевым.

Представители Кайнар Груп произошедший конфуз пока никак не комментируют.


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URL: https://www.vb.kg/378032
Теги:
Россия, социальные сети, фестиваль, кулинария, Москва, Кыргызстан
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Комментарии
Фрунзе
24.04.2019, 11:30

Не велика потеря. Кайнар Групп - исключительно казахская инициатива и владельцы. Территория на которой, они ведут бизнес, и уж тем более титульная нация не имеют какого-либо отношения к провальным мероприятиям казахских предпринимателей и рестораторов. 

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ганфан
24.04.2019, 11:34

Никогда не слышал про Сталика Х. Да наверное он в Москве и в мире имеет известность как М.Джексон или Мадонна, что за встречу с его собеседниками какие то люди готовы платить долларами и евро, эти люди скорее всего какие то аферисты, как и те кто его хотел в Бишкек позвать, скорее всего в цене не сошлись? кому сколько от аферы перепадет.

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Али
24.04.2019, 12:12

Вот козлы, хотели попутно навариться, уроды. Ни стыда да и не совести

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Айгуль
24.04.2019, 12:25

Зачем он нужен? Известный скпндалист. Давно превратил кулинарию в бизнес.

У него не может быть других мнений, а только его, которое самое правильное.

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Ширак
24.04.2019, 12:26

Вот и во власти у нас так! 

+1
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ainura bekjanova
24.04.2019, 13:31
Карма: +31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 56
Минусов: 25
Комментариев: 52

Ну невелика потеря, по телевизору вполне хватает его посмотреть.

-1
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