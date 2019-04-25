Родителей "атамбаевского" провокатора допросили сотрудники МВД

Родителей Гулжигита Исакова, которого а митинге в поддержку Текебаева и Жапарова назвали "атамбаевским" провокатором, допросили сотрудники милиции по поводу деятельности их сына. Об этом Гулжигит Исаков написал в своем обращении к главе МВД Кашкару

Джунушалиеву, текст которого он опубликовал на своей странице. По его словам, сотрудники МВД могли бы его самого допросить, а не беспокоить пожилых людей.

"23 апреля к моим родителям, которые проживают в селе Кара-Кулжа, района Ошской области, приехал сотрудник Кара-Кулжинского РОВД. Он, не имея никакой санкции, начал допрашивать моих родителей. Кто дал такое распоряжение? Какое право имеет Кара-Кулжинское РОВД беспокоить пожилых людей? Я в Бишкеке проживаю и готов ответить на любые вопросы", - написал он министру.

Позже Исаков написал на своей странице, что и к его родной сестре приезжали сотрудники милиции.

Пресс-служба УВД Ошской области, куда редакция VB.KG обратилась за пояснениями, пока не доступна для комментариев.

Напомним, в ходе митинга сторонников Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова произошла небольшая потасовка.

Во время выступления депутата от фракции "Ата Мекен" Каныбека Иманалиева один из участников Гулжигит Исаков перебил его и выкрикнул ему, что "вы и так говорите об этом в Жогорку Кенеше, здесь же должны выступать простые люди!".

В ответ его назвали "атамбаевским" провокатором и попросили милицию задержать этого человека.

Позже сам Исаков на своей странице объяснил, что он сделал замечание депутату от фракции "Ата Мекен" по той причине, что они узурпировали сцену и не дали другим людям выступить.