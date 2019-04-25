Шыкмаматов и Сулайманов предлагают запретить трогать уран до 2070 года

Лидеры парламентских фракций "Ата Мекен" и "Бир Бол" Алмамбет Шыкмаматов и Алтынбек Сулайманов предложили свой вариант решения проблемы уранового месторождения на Иссык-Куле. Об этом редакции VB.KG сообщили сами депутаты.

По их словам, они предлагают депутатам рассмотреть проект закона КР "О введении моратория на изучения, разведку и добычу урана на всей территории Кыргызстана до 2070 года".

- Проектом закона запрещаются любые геологические работы, связанные с ураном, до истечения указанного срока. Так как мы считаем, что добыча урана несет серьёзную угрозу экологии и здоровью гражданам Кыргызстана. Современные методы добычи урана не гарантируют полную безопасность от радиационного излучения. А урановые хвостохранилища только усугубляют экологическую опасность с вытекающими последствиями. Уран, безусловно, дорогое сырье, и может принести большие доходы, но экология и здоровье людей важнее любых аргументов, - поделился своим мнением Шыкмаматов.

Его коллега, депутат Сулайманов, добавил, что пусть потомки сами определят целесообразность извлечения урана.

- Возможно, в будущем человечество создаст новые безопасные методы добычи урана. Если мы сейчас внесем мораторий, то вряд ли у кого-то в ближайшем будущем поднимется рука отменить запрет. Народ это не позволит. Надеемся, что нашу инициативу поддержат депутаты и подпишет президент, - сказал он.

Напомним, в Кыргызстане продолжается противостояние вокруг добычи урана на Таш-Булакском урановом месторождении. Многие местные жители, а теперь и республиканская общественность выступают против этого проекта, ссылаясь на вред здоровью и угрозу для туризма. Правительство в свою очередь создало межведомственную комиссию, в которую помимо представителей госорганов вошли и местные активисты.

Добычу урана в Тонском районе должна была проводить отечественная компания с иностранным участием ОсОО "Юр Азия в Кыргызстане".