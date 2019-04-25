Водитель снес ограждение и бросил своих пострадавших пассажиров ВИДЕО

Сотрудники УОБДД обнаружили на месте ДТП покореженную машину и двух раненых человек на пассажирских сидениях. Водителя на месте ДТП не было. Подробности аварии VB.KG рассказали в пресс-службе УОБДД Бишкека.

- 25 апреля, примерно в 2 часа 20 минут ночи неизвестный водитель, управляя автомашиной "Мерседес" по Южной магистрали совершил наезд на препятствие. В результате этого пострадали два пассажира. Обоих увезли в больницу "Скорые", - рассказали VB.KG в пресс-службе Управления обеспечения дорожной безопасности.

В результате столкновения машина выломала забор, установленный вдоль Южной магистрали.

Главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков, куда по сведениям УОБДД доставили потерпевших, рассказал VB.KG, что сегодня ночью новые пациенты в реанимационное отделение не поступали.

- По состоянию на 8 часов утра пострадавшие в ДТП в тяжелом состоянии к нам не поступали. Возможно, они находятся под наблюдением врачей в обычных палатах, - прокомментировал главврач.

Фото в соцсетях опубликовал руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

Видео последствий ДТП редакции VB.KG прислал наш читатель.