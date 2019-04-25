Жээнбеков вылетел в Пекин, где встретится с Председателем КНР Си Цзиньпинем

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 апреля вылетел с рабочим визитом в г. Пекин, Китайской Народной Республики, для участия во Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" и "Всемирной садоводческой выставки - 2019".

В рамках рабочего визита Глава государства встретится с Председателем КНР Си Цзиньпинем, членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином, руководителями бизнес-компаний и представителями научных кругов.

Кроме того, посетит выставочные павильоны Кыргызстана и Китая в Международном выставочном центре, совместно с другими главами делегаций посадит дерево в сквере "Оазис дружбы".

Состав официальной делегации Кыргызской Республики:

Айдарбеков Чынгыз Азаматович, Министр иностранных дел Кыргызской Республики;

Сыдыков Данияр Батырович, Заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Бактыгулова Канайым Джумадиловна, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике;

Панкратов Олег Михайлович, Министр экономики Кыргызской Республики;

Мурашев Нурбек Мурпазылжанович, Министр сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Кыргызской Республики;

Бейшенов Жанат Саматович, Министр транспорта и дорог Кыргызской Республики.