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Жээнбеков вылетел в Пекин, где встретится с Председателем КНР Си Цзиньпинем

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 апреля вылетел с рабочим визитом в г. Пекин, Китайской Народной Республики, для участия во Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" и "Всемирной садоводческой выставки - 2019".

В рамках рабочего визита Глава государства встретится с Председателем КНР Си Цзиньпинем, членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином, руководителями бизнес-компаний и представителями научных кругов.

Кроме того, посетит выставочные павильоны Кыргызстана и Китая в Международном выставочном центре, совместно с другими главами делегаций посадит дерево в сквере "Оазис дружбы".

Состав официальной делегации Кыргызской Республики:

Айдарбеков Чынгыз Азаматович, Министр иностранных дел Кыргызской Республики;

Сыдыков Данияр Батырович, Заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Бактыгулова Канайым Джумадиловна, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике;

Панкратов Олег Михайлович, Министр экономики Кыргызской Республики;

Мурашев Нурбек Мурпазылжанович, Министр сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Кыргызской Республики;

Бейшенов Жанат Саматович, Министр транспорта и дорог Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/378063
Теги:
Китай, президент, форум, Си Цзиньпин, сотрудничество, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Жика
25.04.2019, 15:17

Было бы круто решить проблему с долгами. Китай все так и самая развивающаяся страна в мире. 

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Адинай
25.04.2019, 15:20

Визит в Китай это возможность для привлечения инвестиции и для сотрудничества в цифровизации  страны. 

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