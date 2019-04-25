Жээнбеков вылетел в Пекин, где встретится с Председателем КНР Си Цзиньпинем

Было бы круто решить проблему с долгами. Китай все так и самая развивающаяся страна в мире.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 апреля вылетел с рабочим визитом в г. Пекин, Китайской Народной Республики, для участия во Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь" и "Всемирной садоводческой выставки - 2019".
В рамках рабочего визита Глава государства встретится с Председателем КНР Си Цзиньпинем, членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином, руководителями бизнес-компаний и представителями научных кругов.
Кроме того, посетит выставочные павильоны Кыргызстана и Китая в Международном выставочном центре, совместно с другими главами делегаций посадит дерево в сквере "Оазис дружбы".
Состав официальной делегации Кыргызской Республики:
Айдарбеков Чынгыз Азаматович, Министр иностранных дел Кыргызской Республики;
Сыдыков Данияр Батырович, Заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;
Бактыгулова Канайым Джумадиловна, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике;
Панкратов Олег Михайлович, Министр экономики Кыргызской Республики;
Мурашев Нурбек Мурпазылжанович, Министр сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Кыргызской Республики;
Бейшенов Жанат Саматович, Министр транспорта и дорог Кыргызской Республики.