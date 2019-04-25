Парламент Кыргызстана принял отчет правительства Абылгазиева

Жогорку Кенеш признал отчет правительства за 2018 года удовлетворительным. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента.

По итогам голосования 100 депутатов признали отчет удовлетворительным, и только один депутат высказался против.

Напомним, ранее только депутат Исхак Масалиев призвал своих коллег признать этот отчет неудовлетворительным. В частности, парламентарию не понравилось, что правительство приписывает себе чужие заслуги.

Парламент 2 дня обсуждал отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.