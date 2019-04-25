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Парламент Кыргызстана принял отчет правительства Абылгазиева

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- Бакыт Стамов
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Жогорку Кенеш признал отчет правительства за 2018 года удовлетворительным. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента.

По итогам голосования 100 депутатов признали отчет удовлетворительным, и только один депутат высказался против.

Напомним, ранее только депутат Исхак Масалиев призвал своих коллег признать этот отчет неудовлетворительным. В частности, парламентарию не понравилось, что правительство приписывает себе чужие заслуги.

Парламент 2 дня обсуждал отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.


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URL: https://www.vb.kg/378066
Теги:
Исхак Масалиев, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Адинай
25.04.2019, 15:31

100 депутатов приняли это уже показывает результат работы без пиара. 

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