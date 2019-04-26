По обвинению в подделке документов задержан очередной член ОПГ

Оперативными сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции ГУВД Бишкека в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и при реализации имеющейся оперативной информации 24 апреля 2019 года на территории г.Кара-Балта Жайылского района Чуйской области был задержан находившийся в розыске (инициатор розыска - ГСБЭП) подозреваемый Б.Т., 1990 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД КР как действующий активный член ОПГ.

В июне месяце 2018 года в Следственное управление ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики поступил материал по факту незаконной регистрации автомашины "Тойота-Камри". Так, в ходе осуществления оперативно-розыскных материалов было установлено, что согласно первичным регистрационным документам указанная автомашина была зарегистрирована за гражданином Б.Т., что подтверждается свидетельством о регистрации ТС МРЭО ГИБДД МВД Российской Федерации от 07.05.2017 года, и завезена на территорию Кыргызстана на основании сопроводительной накладной, используемой при ввозе товаров в рамках торговли между странами-участницами ЕАЭС. Однако, согласно официально полученных сведений ГНС КР, сопроводительная накладная на имя Б.Т., при ввозе указанной автомашины, в налоговых органах не зарегистрирована. Кроме того, по сведениям ГПС КР о пересечении государственной границы со стороны гражданина Б.Т., в базе данных информация отсутствует. Соответственно, штамп пограничного органа и сопроводительная накладная имеют признаки подделки.

По данному факту 28 июня 2018 года Следственным управлением ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренное ст.350 ч.1, 2 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков – старая редакция) УК Кыргызской Республики.

Задержанный подозреваемый Б.Т. был водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия направленные на установление причастности задержанного к другим совершенным преступлениям на территории г.Бишкек.