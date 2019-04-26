В Бишкеке проходит антиурановый митинг, хотя требования уже исполнены

У здания Белого Дома в Бишкеке проходит митинг против добычи урана в Иссык-Кульской области. Собравшиеся требуют принять закон, запрещающий добычу радиоактивного вещества, а также прекратить разведывательные работы на месторождении Таш-Булак в Тонском районе Иссык-кульской области.

Однако на этой неделе депутаты уже разработали и внесли в Жогорку Кенеш мораторий на добычу урана до 2070 года, а накануне стало известно, что правительство отозвало лицензию на разработку месторождения. Тем не менее, активисты и неравнодушные граждане все равно решили выйти на площадь Ала-Тоо.

Изначально предполагалось, что в митинге примет участие несколько тысяч человек, однако ближе к 11 часам собралось не более 400.

На митинге присутствуют активисты и представители НПО – Адиль Турдукулов, Гульнара Джурабаева, Калича Умуралиева, Рита Карасартова и другие.

Они требуют, чтобы правительство проверило информацию, что компания-разработчик "ЮрАзия" начала добычу урана, не имея лицензии. Если данные подтвердятся, руководство фирмы просят привлечь к ответственности. Некоторые спикеры заявляют, что на руднике идет полномасштабная добыча и даже обогащение урана "кустарными методами".

В правительстве утверждают, что вся техника вывезена, а здания опечатаны.

Тем временем депутат ЖК Дастан Бекешев недоумевает, зачем митинговать, если все требования уже выполнены. На своих страницах в соцсетях депутат написал, почему не следует идти на антиурановый митинг:

1. Уже вынесены законопроекты о моратории на разработку и добычу урановых месторождений;

2. Против чего митинговать, если уже компания приостановила деятельность;

3. Вами могут воспользоваться, а точнее уже пользуются политические группы, призывающие выйти на митинг;

4. Что требовать от власти, если власть услышала;

5. Постоять можно и со своими любимыми родителями, супругой, детьми, - подарите им это бесценное и безвозвратное время.

"Ну а если я вас не убедил, то это ваше право выходить на митинг. Главное, не верьте лжецам, коих расплодилось, не идите на провокации, будьте законопослушными, любите своё государство, успокаивайте рядом стоящих от агрессивных действий", - написал Бекешев.