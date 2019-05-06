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Проект "Безопасный микрорайон" помог раскрыть очередное преступление

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- Екатерина Улитина
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22 апреля 2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с заявлением обратился гражданин С.У. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 22 апреля 2019 года проникли в подъезд многоэтажного дома, расположенного по проспекту Ч.Айтматова г.Бишкек, и тайно похитили велосипед, причинив гражданину С.У., материальный ущерб на общую сумму 33 тысячи сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по ст.200 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, а также с помощью камер наружного видеонаблюдения "Безопасный микрорайон", сотрудниками милиции УВД Октябрьского района г.Бишкек был задержан подозреваемый К.С. 1971 года рождения, ранее судимый, согласно ст. 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. 6 мая 2019 года в отношении К.С. Октябрьским районным судом г.Бишкек избрана мера пресечения арест сроком на два месяца с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек.

При проведении следственно-оперативных действий, подозреваемый К.С. показал тайник, куда складывал ранее украденные для дальнейшего сбыта - велосипеды, детские коляски и самокаты различных моделей.

В настоящее время продолжаются дополнительные следственные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного К.А. к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории г.Бишкек.

Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (505) 01-17-92, 0(559) 08-59-59.

Напомним, ранее в Бишкеке был запущен проект "Безопасный микрорайон". Проект проработал всего несколько недель и только в одном микрорайоне столицы, он уже помог милиционерам раскрыть два особо тяжких преступления и найти потерявшуюся девочку. Об этом ранее во время презентации проекта для СМИ рассказал глава ГУВД Бишкека Канат Жумагазиев.

- В прошлом году за аналогичный период было совершено 109 преступлений, после запуска "Безопасного микрорайона" - всего 20. То есть преступность сократилась в разы. Все жители говорят "спасибо", - говорит Канат Жумагазиев.

Он рассказал, что инспектор, посмотрев записи с камер, в течение часа нашел пропавшую девочку и вернул ее родителям. Также с помощью камер нашли двух подозревамых в особо тяжких преступлениях.

Проект "Безопасный микрорайон" запущен в рамках программы цифровизации и служит для снижения преступности. Пока проект работает только в одном районе Бишкека – в 6-м микрорайоне. 72 камеры установили вблизи домов, мини-рынков, школ, детских садов, в скверах и рощах. Все, что снимают камеры, видят милиционеры.

- В течение двух-трех месяцев проект будет запущен в 11-м, 12-м микрорайонах, в Асанбае, Джале и Юг-2. Мэрия и Бишкекский горкенеш уже выделили финансирование, - заключил Жумагазиев.

Для оснащения микрорайонов камерами выделили полтора миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/378089
Теги:
ГУВД, МВД, нарушения, безопасность, преступление, Бишкек, Кыргызстан, Канат Джумагазиев
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