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В ИК №1 провели обыски. Изъяли телефоны, марихуану, самогонный аппарат...

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- ВБ
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Сегодня, 26 апреля, в исправительной колонии №1 Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана проведены плановые обысковые мероприятия, сообщает пресс-служба ГСИН.

В мероприятии, организованном в целях выявления запрещенных предметов и подкопов, приняли участие более 400 сотрудников ГСИН КР, в том числе около 100 военнослужащих департамента охраны и конвоирования ГСИН КР.

В рамках обысковых мероприятий, проведенных на территории учреждения, было изъято: - 340 гр вещества со специфическим запахом конопли (предположительно марихуана); - 76 шт сотовых телефонов (из них 14 нерабочие); - 60 шт зарядных устройств для телефонов; - 4 сим-карты для сотовых телефонов; - 8 литров браги; - 2 нерабочих фотоаппарата; - 48 колюще-режущих предметов; - 3 wi-fi роутеров; - 1 самогонный аппарат; - 3 самодельных железных сейфа. Подкопов и приготовлений к ним не выявлено.

По фактам обнаружения и изъятия запрещенных предметов проводятся служебные проверки, в ходе которых выявляются и пресекаются каналы поставки запрещённых предметов на режимную территорию.


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URL: https://www.vb.kg/378091
Теги:
ГСИН, Мелис Турганбаев, Кыргызстан, канабис, тетрагидроканнабинолы, анаша, марихуанна, марихуана
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