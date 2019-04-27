Погода
$ 69.76 - 69.90
€ 77.30 - 78.49

С каким заявлением Жээнбеков выступил в Пекине?

207  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 апреля, во второй день своего рабочего визита в КНР вместе с главами делегаций принимает участие в сессиях Второго Форума по международному сотрудничеству в рамках "Одного Пояса - одного пути" в г. Пекин, Китай.

Второй день Форума проходит в Международном конференц-центре на озере Яньци в пригороде Пекина.

Сооронбай Жээнбеков выступил на 1-й сессии Форума на тему "Укрепление взаимосвязанности для поисков новых движущих сил развития". Кроме того состоялось совместное фотографирование глав делегаций. Напомним, в работе Форума принимают участие делегации из 187 стран, из них 37 стран представлены главами государств и правительств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378097
Теги:
президент, Кыргызстан, Китай, форум, сотрудничество, экономика, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  