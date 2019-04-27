С каким заявлением Жээнбеков выступил в Пекине?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 апреля, во второй день своего рабочего визита в КНР вместе с главами делегаций принимает участие в сессиях Второго Форума по международному сотрудничеству в рамках "Одного Пояса - одного пути" в г. Пекин, Китай.

Второй день Форума проходит в Международном конференц-центре на озере Яньци в пригороде Пекина.

Сооронбай Жээнбеков выступил на 1-й сессии Форума на тему "Укрепление взаимосвязанности для поисков новых движущих сил развития". Кроме того состоялось совместное фотографирование глав делегаций. Напомним, в работе Форума принимают участие делегации из 187 стран, из них 37 стран представлены главами государств и правительств.