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Школьница родила от мужчины старше ее. Следствия не будет?

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- Оксана Гут
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3 апреля ученица 10 класса в Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила ребенка. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Отмечается, что этот факт был зарегистрирован в ЕРПП, велась проверка. Но по ее результатам следствие было приостановлено.

- Девушке на момент зачатия ребенка уже было 16 лет. Она отказалась писать заявление на отца своего ребенка. Они поженились, теперь у них семья, - сообщили в ведомстве.

Так как роженица еще несовершеннолетняя, то официально вступить в брак она не могла. Пара совершила обряд нике. Когда именно – до или после рождения ребенка – не уточняется.

Мужчина, вступивший в интимную связь со школьницей, старше ее.

В милиции затруднились сказать, продолжит ли подросток обучение в школе, и посещала ли девушка занятия, будучи беременной.

По некоторым данным, этот вопрос только будет обсуждаться на коллегии Аксыйского районного отдела образования.

Известно также, что директор школы отстранена от занимаемой должности, а социальные работники получили выговор.


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URL: https://www.vb.kg/378107
Теги:
Аксыйский район, Джалал-Абадская область, несовершеннолетние, новорожденный, родильный дом, уголовная ответственность, Кыргызстан, следствие, Министерство образования, УВД
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Комментарии
Лика
29.04.2019, 11:51

Бородач какой нибудь наверное... Опасные вещи с этими элементами может произойти у нас на юге. 

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Лира
29.04.2019, 12:07

Ну вот, опять учителя виноваты. А куда смотрят родители? Почему они не несут ответственность? Почему не занимаются воспитанием детей. В конце концов девица занималась сексом не в школе. Почему директор отстранен от работы? Маразм какой-то.

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