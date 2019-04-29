Школьница родила от мужчины старше ее. Следствия не будет?

3 апреля ученица 10 класса в Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила ребенка. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Отмечается, что этот факт был зарегистрирован в ЕРПП, велась проверка. Но по ее результатам следствие было приостановлено.

- Девушке на момент зачатия ребенка уже было 16 лет. Она отказалась писать заявление на отца своего ребенка. Они поженились, теперь у них семья, - сообщили в ведомстве.

Так как роженица еще несовершеннолетняя, то официально вступить в брак она не могла. Пара совершила обряд нике. Когда именно – до или после рождения ребенка – не уточняется.

Мужчина, вступивший в интимную связь со школьницей, старше ее.

В милиции затруднились сказать, продолжит ли подросток обучение в школе, и посещала ли девушка занятия, будучи беременной.

По некоторым данным, этот вопрос только будет обсуждаться на коллегии Аксыйского районного отдела образования.

Известно также, что директор школы отстранена от занимаемой должности, а социальные работники получили выговор.