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Митингующие в Балыкчы против разработки урана едут в Бишкек

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- Оксана Гут
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Сегодня, 29 апреля, в Балыкчы прошел очередной мирный митинг против разработки уранового месторождения на территории Иссык-Кульской области. В нем приняли участие порядка двухсот человек. Сначала митингующие собрались у здания мэрии Балыкчы, где, держа плакаты и выкрикивая лозунги, требовали ввести запрет на разведку и добычу урана по всей стране. Затем пешим маршем прошлись по городу.

Как стало известно от участников акции, они намерены отправиться в Бишкек. И завтра со своими сторонниками провести еще один митинг возле Белого дома. Напомним, 26 апреля в столице уже проходило подобное мероприятие, которое, к слову, не обошлось без провокаций.

Отметим, волна протестов прокатилась в Кыргызстане после обнародованной информации о начале разработки месторождения урана Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области.

ОсОО "ЮрАзия" получало лицензию на разведку полезных ископаемых еще в 2010 году. В геологоразведку инвестор уже вложил 271 млн сомов.

На прошлой неделе депутаты разработали и внесли в Жогорку Кенеш мораторий на добычу урана до 2070 года.


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URL: https://www.vb.kg/378113
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, митинг, Бишкек, Кыргызстан, экология Иссык Куля
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