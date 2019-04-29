Митингующие в Балыкчы против разработки урана едут в Бишкек

Сегодня, 29 апреля, в Балыкчы прошел очередной мирный митинг против разработки уранового месторождения на территории Иссык-Кульской области. В нем приняли участие порядка двухсот человек. Сначала митингующие собрались у здания мэрии Балыкчы, где, держа плакаты и выкрикивая лозунги, требовали ввести запрет на разведку и добычу урана по всей стране. Затем пешим маршем прошлись по городу.

Как стало известно от участников акции, они намерены отправиться в Бишкек. И завтра со своими сторонниками провести еще один митинг возле Белого дома. Напомним, 26 апреля в столице уже проходило подобное мероприятие, которое, к слову, не обошлось без провокаций.

Отметим, волна протестов прокатилась в Кыргызстане после обнародованной информации о начале разработки месторождения урана Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области.

ОсОО "ЮрАзия" получало лицензию на разведку полезных ископаемых еще в 2010 году. В геологоразведку инвестор уже вложил 271 млн сомов.

На прошлой неделе депутаты разработали и внесли в Жогорку Кенеш мораторий на добычу урана до 2070 года.