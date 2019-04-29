Шыкмаматов извинился перед "урановым провокатором"

В Сети появилось видеообращение Агзама Даниярова, которого некоторые участники митинга 26 апреля против разработки уранового месторождения обвинили в намеренных провокациях. Якобы он специально засланный на акцию протеста сотрудник 10-го отдела МВД КР. А активистка, член ЦИК Гульнар Джурабаева и вовсе заявила, что знает всех "десятников" в лицо. В числе "обвинителей" был лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов, кому и не дал микрофон для выступления Данияров.

"Надо через общественность установить личность этого провокатора. Он явно работал по наводке своих кураторов. У него была одна цель - устроить скандал и сорвать митинг. Если всё же выяснится, что он сотрудник силовых структур, то я официально обращусь в правоохранительные органы. Тогда это позор! Позор силовым структурам и её руководителям!" – написал после завершения акции протеста в соцсетях депутат Шыкмаматов.

Но искать никого не пришлось. Агзам Данияров сам выступил в Сети с видеообращением. Он сообщил, что является врачом, а не сотрудников силовых структур.

- Я никого не преследую по политическим взглядам либо убеждениям. Никого к этому не призывал и не призываю. По поводу урановой темы считаю, что ее не нужно политизировать, устраивать провокации, - отметил детский хирург.

После чего решил выступить и сам Алмамбет Шыкмаматов. На своей странице в Facebook парламентарий извинился перед Данияровым. А также заявил, что к инциденту на митинге силовые структуры никакого отношения не имели.

- Я солидарен с твоим призывом, братишка, (обратился депутат к Агзаму Даниярову – ред.) и поддерживаю, что нужно принимать закон по прекращению добычи урана. Как автор законопроекта я и хотел выразить свое мнение. Хочу преклониться перед тобой за твои патриотические призывы. Прощу прощения, что посчитал тебе провокатором. Хочу пожелать тебе здоровья, - заключил глава фракции "Ата Мекен".

Напомним, 26 апреля в Бишкеке возле Белого дома прошел митинг против разработки уранового месторождения на Иссык-Куле. Некоторые участники митинга, в том числе Агзам Данияров, посчитали, что политики пришли на митинг пиариться. Потому воспрепятствовали выступлению Равшана Жээнбекова и Алмамбета Шыкмаматова.

Последний пытался отстоять свое право. Из-за чего произошла потасовка.