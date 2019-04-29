Жээнбеков хочет видеть Бишкек более чистым и безопасным для проживания

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 апреля поздравил кыргызстанцев и жителей столицы Кыргызстана г. Бишкек с Днем города.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые жители и гости столицы нашей страны! Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем города Бишкек!

Бишкек занимает особое место в жизни народа Кыргызстана.

Он - столица, символ нашего государства. Один из крупных экономических, политических и культурных центров в регионе.

Наша столица расширяется, благоустраивается и обновляется. Возводятся новые современные здания. Реализуются крупные проекты по реабилитации автодорог. С каждым годом возрастает вклад бишкекчан в развитие страны.

В столице живут и трудятся представители многих этносов.

Из поколения в поколение они закладывали крепкую основу мира, согласия и взаимопонимания. Нам необходимо сохранить и достойно продолжить эти лучшие традиции.

Бишкек должен восстановить свою былую славу "зеленого города". Главным богатством столицы должны стать чистый воздух, хорошая экология. Для этого надо закладывать новые парки, постоянно заниматься озеленением города.

Бишкек - город, устремленный в будущее.

Мы должны строить город, соответствующий современным стандартам.

Превратить нашу столицу в один из крупных центров международного сотрудничества в Евразии.

Уверен, что наша столица будет еще более чистым, безопасным и комфортным городом для проживания.

Дорогие горожане!

Желаю нашей любимой столице благополучия, а каждому дому горожан достатка, мира и процветания!

Пусть город Бишкек цветет и развивается!"