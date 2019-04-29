На Советской началась реконструкция путепровода

С сегодняшнего дня, 29 апреля, затруднено движение автотранспорта под путепроводом на улице Абдрахманова (Советская - старое название) между улицами Кулатова и Боконбаева, сообщает пресс-служба мэрии.

Там начались отделочные работы. Внутреннюю сторону путепровода начали облицовывать декоративным камнем (сары таш).

Они продлятся 62 дня и завершатся 26 июня 2019 года. В настоящее время работы ведутся на восточной стороне путепровода.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства.