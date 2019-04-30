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Президент Татарстана высоко оценил качество товаров из Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Национальные бренды Кыргызстана получили признание за рубежом. Отечественная компания по производству мусульманской одежды приняла участие в международной выставке RUSSIA HALAL EXPO 2019 в Казани. Масштабное мероприятие проходило с 24 по 26 апреля в рамках Международного экономического саммита "RUSSIA - ISLAMIC WORLD: KazanSummit 2019".

В выставке, которую посетили порядка 5 тысяч человек, в том числе представители органов государственной власти Татарстана, бизнес-структур, эксперты, приняли участие почти 100 экспонентов из восьми стран - России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Индонезии, Малайзии, Узбекистана и, наконец, Кыргызстана.

Кыргызстанская компания Sajda представила широкую линейку товаров: от обуви и одежды до головных уборов.

Основатель бренда Азиз Исмагамбетов лично представил комплекты из последней коллекции, качество и дизайн которых получили высокую оценку от участников выставки и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Отечественный товар был отмечен почетной грамотой.

Для справки:

RUSSIA HALAL EXPO – это крупнейшая в России выставка "Халяль" индустрии, которая позволяет производителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья представить свою "Халяль" продукцию и услуги, найти новые рынки сбыта, а закупщикам найти надежных поставщиков.

Организаторы выставки – Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана, комитет по стандарту "Халяль" ДУМ РТ и Агентство инвестиционного развития Татарстана.


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URL: https://www.vb.kg/378121
Теги:
бизнес, выставка, национальная одежда, Россия, халал, Кыргызстан, экономика
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