Вор не рассчитал габариты и застрял в окне магазина, который хотел ограбить

В Новопавловке несостоявшийся вор застрял в окне магазина, который хотел ограбить. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

19 апреля в ходе несения службы участкового уполномоченного милиции ОВД Сокулукского района в селе Новопавловка с поличным при попытке кражи в одном из продовольственных магазинов был задержан молодой человек. Парень не рассчитал свои силы, габариты и застрял в маленьком окошке магазина.

Данный факт был зарегистрирован в ИАС ЕРПП по признакам преступлений 39-200 (Попытка кражи) УК КР, начато досудебное производство.

В ходе дальнейших оперативных и следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние - 16-летний А.Т. и 15-летний А.Т.

Сотрудниками милиции проверяется причастность несовершеннолетних лиц, к другим аналогичным преступлением.

Досудебное производство продолжается.

К сожалению, момент, когда воришка застрял в окне, на фото запечатлен не был.