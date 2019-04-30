Вор не рассчитал габариты и застрял в окне магазина, который хотел ограбить

Да ладно не был запечатлен. Менты 100% сфотографировали. Просто вы просить не умеете.
В Новопавловке несостоявшийся вор застрял в окне магазина, который хотел ограбить. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
19 апреля в ходе несения службы участкового уполномоченного милиции ОВД Сокулукского района в селе Новопавловка с поличным при попытке кражи в одном из продовольственных магазинов был задержан молодой человек. Парень не рассчитал свои силы, габариты и застрял в маленьком окошке магазина.
Данный факт был зарегистрирован в ИАС ЕРПП по признакам преступлений 39-200 (Попытка кражи) УК КР, начато досудебное производство.
В ходе дальнейших оперативных и следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние - 16-летний А.Т. и 15-летний А.Т.
Сотрудниками милиции проверяется причастность несовершеннолетних лиц, к другим аналогичным преступлением.
Досудебное производство продолжается.
К сожалению, момент, когда воришка застрял в окне, на фото запечатлен не был.