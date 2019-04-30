Потрясающе! Великие модернисты впервые в Кыргызстане!

Сегодня, 30 апреля, в Бишкеке в мультимедийном Центре Hangar Media открылась уникальная выставка "От Моне до Малевича. Великие модернисты". В ней представлены работы шестнадцати самых значимых представителей эпохи модернизма – Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Франца Марка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. В общей сложности более 1000 картин из более 20 музеев мира. И все они оживают при помощи цифровых технологий, позволяя ценителям прекрасного рассмотреть произведения великих мастеров в мельчайших деталях, открывая их по-новому.

Такие выставки были открыты ранее только в четырех странах. В том числе России, Германии и Чехии. Следом за Кыргызстаном они будут представлены в Латвии. Маленькая, но победа, - отмечают организаторы проекта.

Чтобы у наших граждан появилась возможность воочию увидеть ожившие шедевры, больше года велись переговоры с создателями этой выставки - компанией Artplay Media (Москва). Прежде всего требовалось технологическое подтверждение, что организовать такое уникальное шоу в Кыргызстане возможно.

- Технически – это тяжело, сам проект очень дорогостоящий. Требовались профессиональные лазерные проекторы высочайшего разрешения, которые кроме нас в Кыргызстан никто даже не завозил. Сама выставка уникальна, она представлена в контексте шоу. Над ней работали настоящие профессионалы. Так что картины не просто движутся под музыкальные композиции в хаотичном порядке, а раскрывается их жизнь, их смысл, - рассказал в разговоре с VB.KG руководитель проекта в Кыргызстанре, владелец франшизы Artplay Media Евгений Ашимов.

К слову, показ картин зациклен, можно прийти в любое время и не бояться пропустить любимого автора. Находиться на экспозиции можно хоть целый день до самого закрытия.

Мультимедийная выставка "От Моне до Малевича. Великие модернисты" будет открыта до 28 мая.

Важно! Если кыргызстанцы оценят современную интерпретацию искусства, то организаторы готовы будут продолжать их удивлять.

Ну и среди первых посетителей - еще до официального открытия на выставке побывала съемочная группа VB.KG и, признаемся, это было потрясающе. Смотрите сами. А, еще лучше, приходите и убедитесь воочию, насколько это грандиозно!