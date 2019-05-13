Строчка - дело тонкое. Но эффективное!

Реклама в печатных СМИ - это не архаизм, а по–прежнему эффективный инструмент, позволяющий решать маркетинговые задачи любой сложности. Эффективность рекламного кейса обеспечивают уникальные конкурентные преимущества печатных изданий в целом, и "Вечерки" в частности:

- высокий уровень доверия аудитории;

- визуализация информации - повышает узнаваемость бренда;

- информативность - в печатном виде можно представить существенный объем информации, в том числе графической, и при этом рассчитывать на то, что читатель успеет освоить ее целиком;

- длительность воздействия - такое рекламное сообщение можно сохранить для того, чтобы воспользоваться им в любое удобное время и в любом месте;

- разделение на целевые аудитории - в рубриках и спецпроектах.

Но, безусловно, наиболее эффективными для продвижения товаров и услуг в настоящее время являются конвергентные площадки, на которых взаимно усиливаются маркетинговые потенциалы печатных СМИ и интернет–рекламы. Издательский дом "Вечерний Бишкек" образовал качественную маркетинговую платформу с широкими возможностями, создав новый сайт: reklama.vb.kg, на котором размещаться вся реклама пятничного выпуска.

Реклама на сайте размещается в течение недели. Затем информация полностью обновляется, благодаря этому посетители сайта видят только актуальные предложения в сфере услуг, а также всех операций с недвижимостью и другим имуществом.

И в новой рубрике "Золотой фонд" будем рассказывать конкретные истории предпринимателей, которые эффективно используют нашу новую рекламную платформу.

Амир Гарифулин - мастер ремонта холодильного оборудования в третьем поколении. С десяти лет он ездил на работу вместе с отцом - тот учил сына всем премудростям "холодильного" мастерства:

- У папы на сервисном обслуживании были практически все холодильные агрегаты Иссык–Кульской области. Он чинил и промышленные гиганты, и раритетные холодильники, чудом сохранившиеся у сельских бабушек. Экзамены на профпригодность отец принимал у меня сам - выбирал сложные случаи и наблюдал, как я буду их решать. Папа учил меня главному - понимать в механизме назначение каждого винтика. И именно такой подход к делу я теперь прививаю своим сыновьям. Они еще, конечно, маленькие, им все кажется игрой в конструктор, но именно так и впитывается мастерство, - уверен Амир.

Двенадцать лет назад отец Амира понял, что сын готов к самостоятельной работе и предложил ему поехать работать в Бишкек.

- Я сразу же пошел и дал строчное объявление в "Вечерку". Решил, что буду чинить не только холодильники, но и другие бытовые приборы. Сделал небольшую мастерскую в дядиной сапожной будке. "Строчка" в "Вечерке" дала мгновенный результат, звонить стали уже на следующий день. Заказов было много. Понял, что в погоне за всеми зайцами быстро выдохнусь. Решил пойти по стопам отца - работать профильным мастером холодильного оборудования, - рассказал наш гость.

С тех пор вот уже двенадцать лет Амир Гарифулин не пропустил ни одной недели - его "строчка" в категории "Ремонт техники" присутствует в каждом номере "Вечерки"! За это время опыт скопился колоссальный, есть и своя наработанная клиентура, но мужчина продолжает каждую неделю публиковать свою "строчку".

- Это уже стало традицией. В понедельник или среду приезжаю в редакцию, обновляю объявление. Что бы там ни говорили, а "строчка" продолжает оправдывать вложения в нее! Специфика моей работы такова, что человек не нуждается ежедневно в услугах мастера по холодильным установкам, поэтому мы постоянно должны искать новых клиентов. Вернее, помогать им найти нас. А где люди традиционно ищут специалистов? Правильно, в рекламном блоке "Вечерки". Это крепкая народная привычка, которая формировалась десятилетиями. Но и эффективность интернет–продвижения сейчас набирает обороты, поэтому я рад, что теперь, давая рекламу в "Вечерке", мы автоматически получаем бонусом размещение объявления на сайте.

- Выработали ли вы для себя за эти годы работающий шаблон строчного рекламного объявления?

- Могу поделиться своим опытом составления эффективного текста "строчки". В первую очередь я даю стопроцентную гарантию на свою работу. Также обозначаю доступность стоимости услуг привычным словом "недорого" - поскольку работаю сам на себя, то из цепочки ценообразования автоматически исключается оплата посредникам. Еще важный момент: уже много лет не меняю рекламные телефоны: (0777) 980–177 и (0553) 633–330. По ним меня можно найти и в свежем номере "Вечерки", и хоть в позапрошлогоднем, случайно сохранившемся дома. Вот, пожалуй, и все простые способы сделать "строчку" эффективной.

- Гарантия результата - существенное конкурентное преимущество. Но как можно что–то гарантировать на рынке, заполоненном китайской техникой непредсказуемого качества?

- На самом деле откровенно плохого оборудования на рынке не так уж и много. Но, безусловно, встречаются непредсказуемые экземпляры. Однако в любом случае можно найти решение проблемы, посоветоваться с другими мастерами.

- У вас есть что–то вроде "коллективного разума"? А как же конкуренция?

- Для развития рынка услуг сервисного обслуживания важно, чтобы был костяк специалистов, постоянно повышающих квалификацию. Мы проводим ежегодный съезд мастеров холодильного оборудования, приглашаем на него специалистов из России и Европы, которые обучают особенностям сервисного обслуживания той или иной техники. Также я состою в экологической ассоциации "Экохолод", она занимается предотвращением утечки озоноразрушающих газов при ремонте и эксплуатации промышленного холодильного оборудования. Кроме того, наша ассоциация добилась, что сейчас мастера не работают с особо опасными газами - фреоном–12 и практически отказались от фреона–22. А если же приходится сталкиваться с ними при ремонте старых холодильников, то мы собираем газы и утилизируем в спецконтейнерах. Вообще утечка фреона - реальная угроза экологии, особенно, когда она происходит в больших объемах из промышленного оборудования. Поэтому категорически не рекомендуется выполнять ремонт холодильников самостоятельно и без использования спецсредств.

- Напоследок дайте несколько профессиональных советов, как сохранить холодильник в рабочем состоянии как можно дольше?

- Первое - убрать с корпуса все магниты! Они влияют на работу внутренних датчиков холодильной камеры и приводят к их порче. Второе - всегда выключайте холодильник, если пользуетесь бытовыми сварочными приборами - они часто вызывают скачки напряжения, которые выводят из строя холодильники. Третье - если отключили от сети агрегат или изменили его угол наклона (при транспортировке) снова его запускать можно только спустя 20 минут. За это время давление внутри системы нормализуется, и компрессор не выйдет из строя.

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А также делает подачу объявления простой, быстрой и удобной. Теперь, чтобы разместить "строчку" в газете и на сайте, не обязательно ехать к нам в редакцию!

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Как редактировать объявление на сайте: