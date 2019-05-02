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"Скорая", попавшая в ДТП, ехала на вызов к ребенку без сознания

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- Оксана Гут
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Сегодня, 2 мая, примерно в 8.30 часов на пересечении улиц Абдрахманова и Фрунзе произошло ДТП с машиной "Скорой помощи". Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Бишкека.

Водитель "Ниссана" ("Скорой"), двигаясь по улице Абдрахманова с северного направления с включенными проблесковыми маячками, столкнулся с "Мерседес-Бенц", ехавшем по улице Фрунзе. По инерции "Мерседес" задел проезжающий рядом "Субару Форестер".

В результате столкновения пострадал водитель и врач "Неотложки". Они находятся в больнице.

Все автомашины водворены на штрафстоянку, назначены необходимые экспертизы, ведется проверка.

Несмотря на то, что "Скорую" должны пропускать все другие участники движения, кто стал виновником аварии, в ведомстве считают - говорить рано. Кто будет возмещать ущерб за карету "Скорой", которых и так в столице не хватает, пока также не понятно.

Как стало известно, неотложка спешила на вызов к ребенку, находящемуся без сознания. Как сообщил VB.KG заведующий отделением реанимации ЦЭМ Бишкека Егор Борисов, к маленькому пациенту срочно была перенаправлена другая реанимационная бригада. Несмотря на происшествие помощь была оказана вовремя.


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URL: https://www.vb.kg/378149
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, скорая помощь
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