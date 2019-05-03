Артрит? Артроз? Сколько можно терпеть?!

Заболевания опорно-двигательного аппарата – артрит и артроз – встречаются все чаще. Особенно опасны заболевания суставов в престарелом возрасте, когда ресурсы организма истощены, для регенерации костной и хрящевой ткани не хватает аминокислот, витаминов и минералов.

Артрит и артроз часто поражают тазобедренные, коленные, голеностопные суставы, суставы позвоночника и кистей рук. Как правило, они сопровождаются болями разного характера, скованностью движения и при отсутствии лечения приводят к атрофии хрящевой и костной ткани.

Прежде всего необходимо понимать, что это прогрессирующие болезни. При отсутствии лечения больной может стать инвалидом. И чем раньше вы обратитесь за помощью к специалисту, тем больше у вас шансов на выздоровление.

В борьбе с артритом и артрозом для восстановления соединительной и хрящевой ткани в суставах, снятия воспалительных процессов, увеличения плотности костной ткани, стимуляции выработки синовиальной жидкости мы предлагаем использовать натуральный парафармацевтический препарат "Артрорезерв".

"Артрорезерв" способствует устранению дискомфорта и болей в суставах, снятию воспалительных процессов, а также восстановлению эластичности и объема хрящевой ткани, стимулированию выработки синовиальной жидкости, которая является смазочным материалом, защищающим кости в суставах от трения. Немаловажно, что "Артрорезерв" также направлен на увеличение силы и объема мышечных волокон и укрепление взаимодействия костно-мышечных систем организма.

В состав препарата входят компоненты, оказывающие комплексное восстанавливающее действие на опорно-двигательный аппарат, после курсового применения которого возвращается подвижность суставов и физические возможности человека.

"Артрорезерв" прошел все необходимые испытания и одобрен как отечественными, так и международными документами.

Также наши специалисты могут подобрать курсовую программу и от других заболеваний. В нашем центре применяются инновационные европейские и западные препараты, которые дают хорошие результаты.

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В составе препарата отсутствуют химические составляющие.

Продолжительность приема – от 1 месяца.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

СГР № RU.77.99.88.003.E.004174.09.18 от 20.09.2018 г.

БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.