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"Позор!". Дело Текебаева не будет пересмотрено в первой инстанции

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- Оксана Гут
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Сегодня, 3 мая, Верховный суд продолжил заседание по пересмотру дела Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова в связи со вступлением в силу новых кодексов, предусматривающих смягчение наказания. Процесс от 23 апреля был отложен в связи с просьбой прокурора, чтобы изучить 18 томов уголовного дела.

На заседании сегодня присутствуют депутаты Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен", в том числе ее лидер Алмамбет Шыкмаматов, Наталья Никитенко и Сайдулла Нышанов. А также члены партии – Асия Сасыкбаева, Аида Салянова и другие.

Слово дали адвокатам осужденных.

Они сообщили, что помимо смягчения наказания в виде тюремного срока, вступившие 1 января 2019 года УК и УПК предусматривают изменение еще одного вида наказания – конфискации имущества.

- В новом кодексе институт конфискации имущества меняется полностью. По ст.7 ч.10 УК КР конфискация заменяется. Но замена происходит не автоматически. Теперь необходимо доказать, что конфискованное имущество было получено в результате преступных доходов при вменяемом преступлении. У Омурбека Текебаева был конфискован земельный участок и автомобиль. Но земля была получена им – молодым учителем - еще в 90-ом году. Какая может быть связь с ним и преступлением в 2010 году? А автомашину марки "Волга" Текебаев приобрел в 2004 году. Все эти факты невозможно установить в рамках этого заседания. Мы не просим оправдать Текебаева, снизить срок или отменить конфискацию имущества. Мы просим отправить дело в Первомайский райсуд и начать рассмотрение по существу, - заявила сторона защиты.

При этом, отметили адвокаты осужденных, обвинительный приговор от 16 августа 2017 года Первомайского райсуда и последующих инстанций необходимо отменить.

Для принятия решения по озвученному ходатайству судьи удалились в совещательную комнату.

Спустя полчаса они огласили свое решение: ходатайство адвокатов Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова не удовлетворять. Прежний приговор остается в силе.

Присутствующие в зале стали скандировать "Позор!". Лидер "Ата Мекена" Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что это вновь доказывает, что дело Текебаева-Чотонова политическое.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и экс-посол КР в Южной Корее Дуйшенкул Чотонов были задержаны в феврале 2017 года. Их обвинили в получении в 2010 году 1 млн долларов от гражданина РФ Леонида Маевского за содействие в покупке акций компании "Мегаком".

Все судебные инстанции признали их виновными в совершении преступления, предусмотренного по ст.303 ч.1 "Коррупция" УК КР. Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества. На основании ст.3 п.3 Закона КР "Об амнистии в связи с 65-летием Всеобщей декларации прав человека" неотбытый срок наказания был сокращен на 1/3.


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URL: https://www.vb.kg/378204
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Наталья Никитенко, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, Верховный суд, коррупция, Бишкек, Кыргызстан, Мегаком, уголовное дело
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Комментарии
111
03.05.2019, 12:34

а что позорного то? теке должен сидеть! спасибо пусть скажет, что имущество не забрали! а хотя надо было! 

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