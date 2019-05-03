Глухонемых мужчин обвинили в краже детей

В Ошской области за последние время не было случаев кражи детей, но информацию о попытки похищения милиция проверяет. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

В ведомстве отметили, что сейчас в отделении милиции находятся молодые парни, являющиеся инвалидами по слуху и местные жители, которые предположительно их избили. Последние заподозрили глухонемых в попытке кражи детей.

- Сейчас мы ждем переводчика, чтобы все выяснить. Пока подтверждать или опровергать информацию о попытке похищения или об избиении рано. Мы выяснили, что несколько парней – инвалиды по слуху – приезжие. Они ездят по селам в преддверии Орозо с целью подзаработать: продают блокноты, календари и прочее, - сказали в пресс-службе УВД.

Отметим, в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин – сельчан - применяют физическую силу в отношении парней, общающихся на языке жеста. Местные жители обвиняют их в краже детей и требуют объяснений. Правоохранительные органы выяснили, где был снят ролик и задержали всех его участников. Этот факт пока никак не зарегистрирован в ЕРПП.

Фото иллюстративное.