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Глухонемых мужчин обвинили в краже детей

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- Оксана Гут
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В Ошской области за последние время не было случаев кражи детей, но информацию о попытки похищения милиция проверяет. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

В ведомстве отметили, что сейчас в отделении милиции находятся молодые парни, являющиеся инвалидами по слуху и местные жители, которые предположительно их избили. Последние заподозрили глухонемых в попытке кражи детей.

- Сейчас мы ждем переводчика, чтобы все выяснить. Пока подтверждать или опровергать информацию о попытке похищения или об избиении рано. Мы выяснили, что несколько парней – инвалиды по слуху – приезжие. Они ездят по селам в преддверии Орозо с целью подзаработать: продают блокноты, календари и прочее, - сказали в пресс-службе УВД.

Отметим, в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин – сельчан - применяют физическую силу в отношении парней, общающихся на языке жеста. Местные жители обвиняют их в краже детей и требуют объяснений. Правоохранительные органы выяснили, где был снят ролик и задержали всех его участников. Этот факт пока никак не зарегистрирован в ЕРПП.

Фото иллюстративное.


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URL: https://www.vb.kg/378217
Теги:
дети, инвалиды, кража, Ошская область, похищение, уголовная ответственность, хулиганство, Кыргызстан, УВД
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