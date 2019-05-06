Бишкек против домашних животных и их владельцев?

Накануне пользователи Сети возмутились, что в Ботаническом саду им. Э.З.Гареева НАН КР будет демонтирована площадка для дрессировки собак. Причем в этот клуб приводили своих домашних питомцев – совершенно не обязательно, что бойцовых пород – многие и многие граждане. Местные жители недоумевают, "кому она могла помешать". А кто-то даже предположил, что место могло было быть продано или отдано под строительство жилой этажки.

"До 20-х чисел мая велено покинуть территорию. Мне, например, было приятно сознавать, что в конце аллеи есть живые люди и тем более собаки. Милицейских патрулей на аллеях с прошлого года больше нет (а раньше были – по двое-трое курсировали)... Ботанический сад имени Э.З.Гареева НАН КР, проясните ситуацию? И заодно, куда делась огромная ель с клумбы перед административным зданием?" – написала одна из пользователей Facebook.

Редакция VB.KG решила переадресовать этот вопрос директору Ботсада им. Э.З. Гареева Гулайым Донбаевой. Однако она заявила, что никаких комментариев по этому поводу по телефону не дает. Как только состоится наша встреча, мы обязательно опубликуем развернутый ответ Донбаевой. При этом выяснить, с чем связана такая "предусмотрительность", не удалось.

Пока же отметим, что в разговоре с ОФ "Инициатива "Арча", который был опубликован на их странице в Facebook, Гулайым Донбаева подтвердила информацию о демонтаже площадки для собак.

"Информация о том, что кинологи уходят – это правда. Согласно закону об "Особо охраняемых природных территориях". Но разговора о том, что на месте этой площадки планируется что-то построить, не было. Это очередной фейк, как и с "зеленым базаром", который якобы появится на территории Ботсада", - цитирует Донбаеву ОФ "Инициатива "Арча".

Глава Ботсада также напомнила, что когда ситуация обсуждалась в Жогорку Кенеше, некоторые граждане собирали подписи против кинологов.

А в самом Ботаническом саду уже сейчас идет демонтаж инвентаря клуба, который действовал там на протяжении многих лет. В редакцию VB.KG позвонили не кинологи, но местные жители, и буквально со слезами на глазах просят обратиться к властям, к кому угодно – отставьте клуб в покое! Никакой подобной организации в том районе столицы больше нет.

- Скоро, судя по всему, нам, собачникам, вообще запретят существование, - предполагают в беседе с редакцией владельцы домашних животных.

Вторят им и жители центра столицы, которым запретили выгуливать собак на бульваре Дзержинского, но, при этом, власти столицы никакой альтернативы им не предложили.

При этом, подчеркнем, многими гражданами буквально приветствуется отстрел животных – причем неважно, как и когда он производится, даже если средь бела дня и на глазах у маленьких детей, с угрозой для их же безопасности.

P.S. К слову, не так давно как раз напротив того участка в Ботаническом саду, где находился теперь уже в прошедшем времени клуб, появилось несколько "элиток", в том числе и "городок" с частными элитными коттеджами.

Так что, возможно, вся эта ситуация связана с тем, что жителям этих строений просто надоели собаки...